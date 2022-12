Mauricio Macri destacó a Qatar porque "no tiene gremios"

El ex mandatario, quien no descarta volver a presentarse el año próximo, se encuentra en Doha en calidad de dirigente de la FIFA, donde se lo tildó de "mufa" por haber aparecido en el partido debut de Argentina, ante Arabia Saudita, que terminó en derrota. En los siguientes encuentros no se vieron imágenes de Macri en vivo desde el estadio, y el equipo comenzó a avanzar en el certamen, lo que alimentó dicha superstición.

En declaraciones a la radio Cadena 3 de Rosario, Macri se mostró extasiado con el presente de Qatar, país que goza de un altísimo nivel de ingresos por sus exportaciones de petróleo y gas licuado.

“Qatar está en una evolución fenomenal. El eje de modernización que sigue el emir es muy potente, ellos no tienen complejos, traen a los mejores educadores, están haciendo una evolución, todo se mide, se evalúa, se capacita", destacó.

En el mismo tono, prosiguió: "Todo lo que queremos hacer en la Argentina y los gremios se oponen. Acá no hay gremios y los chicos reciben cada vez mejor educación”.

Además, Macri resaltó la infraestructura de la ciudad de Doha, y remarcó que para construir los edificios “han traído a los mejores arquitectos del mundo, los mejores materiales”.

Curiosamente, Qatar fue cuestionada por las condiciones laborales de quienes, en su mayoría extranjeros, construyeron los estadios en tiempo record, para que pueda realizarse en fecha el Mundial.

A modo de cierre, consultado sobre los motivos que llevaron a que la Argentina no tuviera el mismo rumbo que Qatar, insistió en que “adoptamos una serie de ideas que se llaman populistas, en las cuales llegamos a creer que se puede vivir sin trabajar, que la ley no importa, y eso hace que se rompa la confianza social. Nadie invierte y si no hay inversión, no hay trabajo”.

Expectativa: ¿Macri va a la final Argentina-Francia?

El expresidente Mauricio Macri sigue de gira en Doha y tuvo este miércoles una intensa agenda de actividades. Entre ellas, un partido de paddle con viejas glorias del fútbol mundial como Ronaldo, Batistuta, Kluivert e incluso un encuentro a solas con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, a pocos días de la final del Mundial de Qatar.

Invitado por Yassim, uno de los hermanos del emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, Macri participó de un mini torneo de paddle, en el que tuvo a Patrick Kluivert, el legendario delantero holandés estrella de los ’90, como pareja.