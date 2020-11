Mayweather anunció su regreso al boxeo: será en 2021, en Japón, pero ¿contra quien?

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Floyd Mayweather (@floydmayweather)

Invicto durante su carrera profesional (50 victorias), el estadounidense se retiró a finales de 2017, pero el 31 de diciembre de 2018 se enfrentó en Japón a un joven kickboxer, Tenshin Nasukawa, al que derrotó en dos minutos.

Campeón del mundo en seis categorías diferentes, Mayweather participó y ganó combates muy mediáticos contra la estrella de las artes marciales mixtas (MMA) Conor McGregor en 2017 y otra leyenda del boxeo, Manny Pacquiao, en 2015.

¿Quién será su rival? ¿Cuánto cobrará?

Lo que no ha trascendido aún es su rival ni la cantidad de ceros que tendrá la suma que cobre. El pasado mes de mayo ya avisó que "no volveré a boxear si no es para ganar 600 millones de dólares y divertirme".