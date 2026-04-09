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Este jueves se oficializó la nómina de árbitros para la competencia, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en EEUU, Canadá y México.

Mundial 2026: la FIFA designó seis árbitras entre los 52 jueces de la Copa del Mundo.

La FIFA oficializó este jueves la nómina de árbitros para el Mundial 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en EEUU, Canadá y México. En total, fueron designados 52 jueces principales, entre los que se destacan seis mujeres, en línea con la política de inclusión que el organismo viene impulsando en los últimos años.

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El equipo arbitral se completa con 88 asistentes y 30 árbitros de VAR, provenientes de las seis confederaciones y de 50 asociaciones miembro. “Los árbitros designados son los mejores del mundo”, aseguró Pierluigi Collina, jefe de arbitraje de la FIFA, quien además remarcó la continuidad en el crecimiento del arbitraje femenino: “Se han seleccionado seis árbitras, lo que mantiene la tendencia iniciada hace cuatro años en Qatar”.

En cuanto a la representación regional, Sudamérica tendrá una presencia destacada: nueve jueces argentinos, cuatro chilenos, cinco uruguayos, cuatro venezolanos, siete mexicanos, cuatro españoles, tres paraguayos, tres colombianos y dos peruanos integrarán el plantel arbitral.

Mundial 2026 La próxima Copa del Mundo será la más grande de la historia, con 48 selecciones y un total de 104 partidos. Gentileza - Getty Images La próxima Copa del Mundo será la más grande de la historia, con 48 selecciones y un total de 104 partidos, un salto significativo respecto a Qatar 2022, donde participaron 32 equipos y se disputaron 64 encuentros. En aquella oportunidad también hubo seis árbitras, marcando un precedente que ahora se consolida.

Histórico: tres árbitros argentinos dirigirán en un Mundial por primera vez Esta tarde se dio a conocer que por primera vez en la historia el fútbol argentino tendrá como representantes a tres árbitros principales en un Mundial, según confirmó esta tarde la FIFA. Los referís elegidos por el ente máximo del fútbol a nivel mundial para dirigir en el torneo que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México son Yael Falcón Pérez, Facundo Tello y Darío Herrera.

La de este año será la primera experiencia mundialista para Falcón Pérez y Herrera, mientras que Tello ya dirigió en el Mundial de Qatar 2022. Los tres partidos que le tocaron en aquella inolvidable edición que terminó con el título para la Argentina fueron Suiza vs Camerún y Portugal vs Corea del Sur por la fase de grupos y Marruecos vs Portugal en los cuartos de final. Por otra parte, también se supo que Juan Pablo Belatti, Maximiliano del Yesso, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez y Cristian Navarro serán árbitros asistentes, mientras que Hernán Mastránelo colaborará desde el VAR.