Alpine mostró el auto que conducirá Franco Colapinto en Buenos Aires y crece la expectativa en la Fórmula 1 + Seguir en









La escudería francesa compartió imágenes exclusivas del monoplaza que conducirá el pioloto argentino el próximo 26 de abril. Mirá las imágenes.

Alpine mostró el auto que conducirá Colapinto en Buenos Aires y crece la expectativa

Alpine compartió imágenes exclusivas del monoplaza que manejará Franco Colapinto ante sus fanáticos, en la Ciudad de Buenos Aires, el próximo 26 de abril.

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El piloto argentino oriundo de Pilar vivirá una experiencia muy especial ante su público, ya que manejará un Lotus E20 de 2012, cuando aún no se había llegado a la tecnología híbrida. El modelo fue diseñado por James Allison, actual Director Técnico de Mercedes y está equipado con un motor Renault V8.

“Tenemos una entrega especial para Buenos Aires. El auto de Franco está en camino. Nos vemos pronto”, publicó el equipo donde corren Colapinto y Gasly en sus redes sociales, junto a un video en el que se muestra el vehículo saliendo del taller e ingresando a una caja para ser despachado desde el Reino Unido a la Argentina.

Embed Alpine y un envío más que especial con destino a Buenos Aires...



@AlpineF1Team



Colapinto en Buenos Aires, por #DisneyPlus Plan Premium (exclusivo) pic.twitter.com/axz0LEY2EQ — SportsCenter (@SC_ESPN) April 9, 2026 El Lotus E20 que conducirá Colapinto es el monoplaza que utilizó con maestría el gran Kimi Raikkonen en su regreso a la Fórmula 1 en 2012. Esa temporada terminó tercero en el Mundial de Conductores y cuarto en el torneo de Constructores.

Entre las principales características, el vehículo que conducirá Colapinto cuenta con una planta motriz V8 atmosférica de Renault y de 2,4 litros. Su peso es de 640 kg y su sonido es agudo.

Cómo comprar las entradas para la exhibición de Colapinto en Buenos Aires Desde la organización informaron que la preventa exclusiva de entradas, limitada al pago con la tarjeta de crédito Mercado Pago y en 3 cuotas sin interés, está disponible desde este 6 de abril a las 16. La venta general, con todos los medios de pago, comenzará el martes 7 de abril a la misma hora, pero quienes utilicen la tarjeta Mercado Pago seguirán accediendo al beneficio de cuotas sin interés. Las entradas y paquetes de hospitalidad pueden adquirirse en enigmatickets.com, mientras que las consultas para Garage Tours serán canalizadas a través de Bigbox Argentina. image Así es el mapa detallado presenta el trazado del circuito, las zonas de hospitalidad, fanzone y gradas para la Exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires. El precio de las entradas Motorola Grandstand Dorrego: $180.000 + s/c

Latin Securities Grandstand Libertador: $180.000 + s/c

Mercado Libre Grandstand Monumento: $180.000 + s/c

YPF Energía Argentina Trackside Sarmiento: $80.000 + s/c.