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El fútbol argentino tendrá tres árbitros principales en un Mundial por primera vez en su historia, según confirmó esta tarde la FIFA.

Histórico: tres árbitros argentinos dirigirán en un Mundial por primera vez

Esta tarde se dio a conocer que por primera vez en la historia el fútbol argentino tendrá como representantes a tres árbitros principales en un Mundial, según confirmó esta tarde la FIFA. Los referís elegidos por el ente máximo del fútbol a nivel mundial para dirigir en el torneo que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México son Yael Falcón Pérez, Facundo Tello y Darío Herrera.

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La de este año será la primera experiencia mundialista para Falcón Pérez y Herrera, mientras que Tello ya dirigió en el Mundial de Qatar 2022. Los tres partidos que le tocaron en aquella inolvidable edición que terminó con el título para la Argentina fueron Suiza vs Camerún y Portugal vs Corea del Sur por la fase de grupos y Marruecos vs Portugal en los cuartos de final.

Históricamente, los países solían contar con uno o dos árbitros principales. Sin embargo, debido al aumento de selecciones participantes y al respectivo incremento de partidos, se decidió ampliar el número de jueces.

Los otros árbitros argentinos que estarán en el Mundial 2026 Por otra parte, también se supo que Juan Pablo Belatti, Maximiliano del Yesso, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez y Cristian Navarro serán árbitros asistentes, mientras que Hernán Mastránelo colaborará desde el VAR.

En los últimos días, Tello había sido protagonista de una triste escena, ya que sufrió una lesión en la rodilla durante el Repechaje entre Congo y Jamaica e incluso se fue entre lágrimas. Sin embargo, después se confirmó que no era de gravedad.

Su reemplazante en aquella ocasión fue justamente Herrera, quien estaba como cuarto árbitro. Árbitros argentinos en Mundiales: Uruguay 1930: José Bartolomé Macías

Suecia 1958: Juan Brozzi

Inglaterra 1966: Roberto Goicoechea

México 1970: Ángel Coerezza

Alemania 1974: Luis Pestarino

Argentina 1978: Ángel Coerezza

España 1982: Arturo Ithurralde

México 1986: Carlos Espósito

Italia 1990: Juan Carlos Loustau

Estados Unidos 1994: Francisco Lamolina

Francia 1998: Javier Castrilli

Corea-Japón 2002: Ángel Sánchez

Alemania 2006: Horacio Elizondo

Sudáfrica 2010: Héctor Baldassi

Brasil 2014: Néstor Pitana

Rusia 2018: Néstor Pitana

Qatar 2022: Facundo Tello y Fernando Rapallini