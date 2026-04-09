Álbum del Mundial 2026: cuándo sale a la venta, precio de los sobres y novedades de Panini

La nueva edición llega con más selecciones, cambios en los paquetes y una colección que promete romper récords.

La cuenta regresiva para el Copa Mundial de la FIFA 2026 ya empezó a sentirse, y como en cada previa mundialista, el álbum de figuritas vuelve a ser protagonista. No es solo un producto: es parte del ritual que atraviesa generaciones, desde chicos hasta adultos que vuelven a “viciar” con la colección.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En Argentina, la expectativa es alta. Después del furor que dejó Qatar 2022, el lanzamiento del nuevo álbum genera tanto entusiasmo como interrogantes. ¿Habrá stock suficiente? ¿Cuánto va a costar completar la colección? Las preguntas ya circulan en redes y grupos de coleccionistas.

La empresa Panini , encargada de la edición oficial, prepara una propuesta más grande y ambiciosa. El desafío no es menor: adaptarse a un Mundial que también será distinto, con más equipos y un formato ampliado.

El lanzamiento del álbum del Mundial 2026 está previsto para los meses previos al torneo, con una llegada estimada a Argentina entre mediados y fines de 2025. Aunque la fecha exacta puede variar, el cronograma suele repetirse: primero sale en Europa y luego desembarca en América Latina.

En el mercado local, la distribución dependerá de la demanda y la logística, dos factores que en la edición anterior generaron complicaciones. Por eso, no se descarta que haya estrategias de preventa o lanzamientos escalonados para evitar el desabastecimiento.

Además, los kioscos, supermercados y plataformas online serán nuevamente los principales puntos de venta. La experiencia indica que los primeros días suelen ser los más intensos, con coleccionistas buscando arrancar cuanto antes.

panini Panini en Instagram

Precio del álbum y los sobres de figuritas: ¿Cuánto costará completarlo?

Uno de los puntos que más interesa es el precio. Si bien aún no hay cifras oficiales definitivas, se espera que el valor del álbum y los sobres esté por encima de la edición anterior, en línea con la inflación y los costos de producción.

En términos estimativos, cada sobre podría incluir más figuritas que antes, lo que impacta directamente en el precio unitario. Aun así, completar la colección seguirá siendo un desafío: llenar el álbum completo puede requerir una inversión considerable.

Para ponerlo en contexto, muchos coleccionistas recurren a intercambios en plazas, ferias o grupos online para reducir gastos. Ese “folklore” es parte clave de la experiencia y, en Argentina, tiene un peso cultural fuerte.

album qatar 2022 Panini

¿Por qué será el álbum más grande de la historia?

El Mundial 2026 tendrá una particularidad que cambia todo: participarán 48 selecciones, en lugar de las 32 habituales. Este aumento impacta directamente en el tamaño del álbum, que será el más extenso hasta ahora.

Más equipos implican más páginas, más jugadores y, claro, más figuritas. Se espera una colección con una cantidad récord de stickers, lo que la convierte en un verdadero desafío para quienes buscan completarla.

Además, el formato del torneo, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, suma un condimento extra. La diversidad de sedes y culturas podría reflejarse en el diseño del álbum, con secciones especiales dedicadas a cada país anfitrión.

Las nuevas figuritas por sobre y ediciones especiales

Otra de las novedades pasa por el contenido de los sobres. Se analiza incluir más figuritas por paquete, algo que podría modificar la dinámica de compra y el ritmo de llenado del álbum.

También se esperan ediciones especiales, como figuritas brillantes, versiones limitadas o incluso cartas coleccionables con diseños exclusivos. Este tipo de variantes ya se vio en torneos anteriores, pero ahora podrían tener mayor protagonismo.

Al mismo tiempo, no se descarta la incorporación de elementos digitales, como códigos o contenido interactivo vinculado a apps. Panini viene explorando ese camino y podría reforzarlo en esta edición.