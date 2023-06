Messi firmó una camiseta de Argentina y no dejó pasar un importante detalle

Messi firmando camiseta.mp4

Messi será nuevo jugador de Inter Miami: todos los detalles

"Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al 100%. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia", anunció Messi este miércoles en el diario Mundo Deportivo luego de semanas de especulación sobre su futuro.