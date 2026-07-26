Lionel Messi realizó su primera aparición pública en Rosario: fue a ver un partido de Primera C + Agregar ámbito en









El capitán argentino asistió al partido entre Leones FC y Central Córdoba en su primera aparición tras la final del Mundial 2026. Sigue de descanso en Funes.

Lionel Messi realizó su primera aparición pública desde el regreso de la Selección argentina tras el Mundial 2026.

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, reapareció públicamente este sábado al asistir al encuentro entre Leones FC y Central Córdoba por la Primera C. El rosarino llegó a la cancha tras regresar al país luego del Mundial 2026 y acompañó al club presidido por su hermano Matías, en una jornada que marcó su primer contacto con el público desde la final disputada ante España.

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Después de varios días de perfil bajo desde su regreso de Estados Unidos, Messi volvió a dejarse ver en Rosario. El delantero se hizo presente en el estadio de Central Córdoba para seguir el clásico frente a Leones FC, el equipo impulsado por su familia, que finalmente cayó 2 a 0 por la fecha 21 de la Primera C.

El futbolista había regresado a la Argentina un día después del resto del plantel nacional, acompañado por Rodrigo De Paul, luego de la final del Mundial 2026, en la que la Albiceleste perdió 1 a 0 frente a España. Desde entonces permanece alojado en el country de Funes, donde suele instalarse cada vez que visita el país.

El capitán argentino acompañó a Leones FC, el club presidido por su hermano Matías, en el clásico de la Primera C. @M10GOAT Leones FC sigue en zona de clasificación Más allá de la derrota, Leones FC continúa dentro de los puestos de playoffs. El equipo ocupa el cuarto lugar de la Zona B, una tabla encabezada por Cañuelas, aunque atraviesa una racha adversa: acumula cuatro encuentros sin victorias, con dos empates y dos derrotas.

La institución tiene una historia relativamente reciente. Fue fundada el 2 de enero de 2015 y durante sus primeros años compitió en la Liga Rosarina. Además, mantuvo convenios con Barcelona a través de la Fundación Messi y, desde septiembre del año pasado, recibió la autorización del Comité Ejecutivo para disputar oficialmente la Categoría Primera C.

@leodelga2 Un saludo al público y descanso sin fecha de regreso Aunque no brindó declaraciones, Messi respondió al cariño de los hinchas durante el entretiempo. Desde uno de los palcos saludó a quienes se acercaron antes de retirarse acompañado por dos de sus hijos y otros familiares. Por el momento, el rosarino continuará descansando en Funes y todavía no tiene una fecha confirmada para regresar a Estados Unidos. En ese contexto, las posibilidades de que participe el próximo miércoles del Juego de las Estrellas de la MLS aparecen como remotas. Desde Inter Miami tampoco hay apuro por su vuelta. El entrenador Ángel Guillermo Hoyos explicó que el club respetará los tiempos del capitán argentino después del desgaste físico y emocional que implicó la Copa del Mundo. Así, Messi seguirá recuperándose junto a su familia en Rosario, mientras permanece abierta la incógnita sobre cuándo retomará la actividad con el conjunto estadounidense.