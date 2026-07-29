Un ingeniero argentino fue detenido en Paraguay por un presunto caso de trata de personas + Agregar ámbito en









El sospechoso fue localizado en un parque de atracciones de Asunción junto a una menor de 17 años con pedido de búsqueda. En su vehículo hallaron 2,3 gramos de cocaína.

Detuvieron a un ingeniero argentino en Paraguay por un presunto caso de trata de personas.

Un ingeniero argentino de 56 años fue detenido en Asunción, Paraguay, acusado de retener contra su voluntad a una menor de 17 años en un presunto caso de trata de personas. La adolescente, que había sido reportada como desaparecida por su familia, fue hallada sana pero en estado de shock emocional en las inmediaciones de un parque de diversiones en la Costanera Norte.

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El sospechoso, identificado como Ariel Morna, quedó a disposición de la fiscal especializada Isabel Arnold mientras la Policía Nacional investiga si actuó solo o como parte de una red criminal, sin descartar ninguna hipótesis por el momento.

La localización de la joven fue posible gracias a la activación del protocolo de alerta MAFE, un sistema que elimina el plazo de espera de 24 horas y envía notificaciones masivas en redes sociales a usuarios ubicados en un radio de 160 kilómetros desde el último avistamiento. Tras recibir un aviso sobre la ubicación, diversas áreas especializadas de la Policía Nacional desplegaron un operativo que permitió cercar la zona y rescatar a la menor.

Durante el procedimiento, los agentes inspeccionaron la camioneta en la que viajaba el acusado y confiscaron ropa, una cámara, un celular y 2,3 gramos de cocaína, cuya presencia fue confirmada mediante un análisis de campo. El comisario Humberto Aquino, del Departamento contra la Trata de Personas, aclaró que el detenido no tiene ningún vínculo familiar con la adolescente y que, según los padres, el hombre la habría trasladado por la fuerza desde el interior del país hasta la capital.

Paraguay: la camioneta en la que viajaban el detenido y la adolescente. La situación del argentino detenido en Paraguay tras las revelaciones del abogado Por su parte, el abogado de la familia de la víctima, Jorge Álvarez, reveló que la joven había viajado con amigas a la Expo de Mariano Roque Alonso desde el interior de Paraguay y fue secuestrada mediante engaños.

La defensa sostuvo también que Morna le quitó el teléfono para contestar él mismo las llamadas e impedir la comunicación con los allegados, al tiempo que le envió amenazas de muerte por mensaje de texto. La sospecha de una posible red de trata se reforzó luego de que la menor declarara que había otra mujer en el lugar donde permaneció retenida.