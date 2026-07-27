Efecto Messi: Inter Miami continúa disparando sus ganancias tras el Mundial Por Eduardo Perimbelli + Agregar ámbito en









Desde que llegó el argentino la facturación de la franquicia de la Florida no para de aumentar y se convirtió en una verdadera atracción para las marcas. Su valor empresarial estimado es de u$s1.450 millones.

Con Lionel Messi, Inter Miami no para de facturar, Desde enero hasta hoy, el club de la Florida sumó su decimocuarto acuerdo de patrocinio. @X.com

Desde que Lionel Messi aterrizó en la Florida en 2023, para jugar en Inter Miami, la franquicia se ha convertido en una de las mayores potencias económicas de la Major League Soccer, multiplicando sus ingresos, su valor empresarial y el atractivo de su cartera de patrocinadores, hecho que se potenció aún más luego del Mundial 2026.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La llegada de Messi a Miami transformó la entidad en lo deportivo y lo económico. Desde enero, Inter Miami ha firmado 13 acuerdos de patrocinio, incluyendo nuevos socios, renovaciones y extensiones. En los últimos días, el club sumó el número 14 a su lista al anunciar un pacto a largo plazo con Marriott Bonvoy, la plataforma de recompensas de la cadena hotelera internacional del mismo nombre. No se revelaron la duración ni los términos financieros de la alianza.

El acuerdo implica la primera incursión de Marriott Bonvoy con un club de la MLS, convirtiéndose en socio oficial del Inter Miami en las categorías de hotel y programa de fidelización, con una entrada VIP, una presencia destacada de la marca en el estadio Nu Stadium, sede del club, y la posibilidad para los miembros de Marriott Bonvoy de usar sus puntos de recompensa en experiencias del club, como suites VIP y acceso previo al partido.

Marriott Bonvoy también se convertirá en socio fundador de Miami Freedom Park, el complejo de uso mixto valorado en u$s1.000 millones donde se ubica el estadio del Inter Miami. Se une así a Hewlett Packard Enterprise, Baptist Health y Modelo, quienes ya comparten este rol en el terreno comercial de 131 acres. Nu Bank, Royal Caribbean, Lowe's y Florida Blue figuran en el sitio web del proyecto como socios principales.

Desde que Lionel Messi llegó al Inter Miami, la franquicia se ha convertido en una de las mayores potencias económicas de la Major League Soccer. IA Este acuerdo da continuidad al renacimiento comercial que el Inter Miami ha experimentado desde 2023, cuando Messi fichó por la franquicia del sur de Florida. Su llegada transformó un club de nivel medio en una potencia financiera, impulsando la venta de entradas, creando nuevas oportunidades de negocio como lucrativas giras mundiales y potenciando su cartera de patrocinios.

El dato que mejor refleja esta transformación está en los ingresos del club. Inter Miami pasó de facturar u$s55 millones en 2022, la temporada anterior al fichaje de Messi, a alcanzar los u$s215 millones en 2025. Supone un crecimiento de u$s160 millones y un incremento de alrededor del 291% en solo tres años. Y el crecimiento todavía no ha tocado techo. La entidad avanza hacia unos ingresos locales de u$s250 millones, una cifra que representaría 195 millones más que antes de la llegada del argentino y multiplicaría por más de cuatro la facturación de 2022. Todo ello ha situado al club en lo más alto de la valoración económica de la MLS, con un valor empresarial estimado de u$s1.450 millones. Los fichajes estrella tampoco se detienen. El último en anunciarse fue Casemiro. El brasileño se une así a Suárez y De Paul como principales “scuderos” del astro argentino. Los retirados Sergio Busquets y Jordi Alba también formaron parte de esta transformación estratégica. También, la inauguración del Nu Stadium, con capacidad para 26.700 espectadores, permitirá a la franquicia controlar directamente una mayor parte de sus ingresos comerciales después de seis temporadas jugando en un recinto provisional.