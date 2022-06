La despedida que no fue: hace seis años, Lionel Messi anunciaba su retiro de la selección argentina

En esa línea, añadió: "Creo que sí es una decisión definitiva. Es lo que siento ahora. Es una tristeza grande lo que nos volvió a pasar. Encima me toca errar el penal a mí, era importantísimo para tomar diferencia. Hoy me tocó errar a mí, ya está".

No obstante, un mes y medio más tarde, Messi sacó un comunicado en el que informó su regreso y dio los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión.

"Veo que hay muchos problemas en el fútbol argentino y no quiero crear ninguno más. No quiero causar ningún daño, siempre pretendí todo lo contrario, ayudar en todo lo que pude. Hay que arreglar muchas cosas del fútbol argentino, pero prefiero hacerlo desde dentro y no criticando desde fuera", señaló.

Mucho tuvo que ver Edgardo Bauza, de un paso muy breve por el seleccionado como técnico, quien se encontró con el rosarino para convencerlo de reanudar su etapa con la celeste y blanca.

"Si bien nos conocíamos, no habíamos estado cara a cara charlando. Después, empezamos a soltarnos, a hablar de fútbol, de la Selección, de lo que viene y de mis ideas. Hablamos con convicción, muy sueltos y cada uno dijo lo que sentía", contó el "Patón".

Y agregó: "Me di cuenta de que estaba enganchado, de que nunca se desenganchó de la Selección. Además, la gente lo quiere. Le conté la anécdota de que en Ezeiza todo el mundo me decía que le mande saludos y le dije No le hagas caso a los cien boludos que andan dando vuelta siempre".

El resto es historia conocida: años más tarde, el capitán argentino levantó la Copa América 2021 en Brasil, después de ganar en el Maracaná bajo el mando de Lionel Scaloni, e irá a Qatar en busca del nuevo sueño.