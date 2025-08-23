La torta de mousse de chocolate que podés hacer sin harina con este truco y en pocos pasos

Para aquellos que intenta evitar las harinas, esta es la receta ideal para sacarse las ganas de algo dulce, rico y bien chocolatoso.

Esta facil y rica receta de torta de mousse de chocolate sin harinas te va a enamorar.

Las tortas tradicionales siempre tienen un componente en común: la harina. Es por eso que encontrar una versión de torta de chocolate sin harina resulta más que emocionante, especialmente para aquellos que hacen un gran esfuerzo para erradicar las harinas de su vida pero aún quieren comer postres ricos.

La torta de mousse de chocolate es muy fácil de hacer y además lleva pocos ingredientes. Como no tiene harina no resulta pesada, así que es ideal para una merienda o desayuno . Además, es una nube que se deshace en la boca. Sin duda alguna una delicia que no tenés que perderte.

Para hacer esta receta vas a necesitar pocos ingredientes pero si mucha paciencia porque tiene muchos pasos a seguir:

Para empezar, antes de iniciar la mezcla hay que precalentar el horno a 180° , un paso clave en casi todas las recetas que son horneadas. En segundo lugar, hay que derretir a baño maría o con microondas la manteca con el chocolate.

Mientras se terminan de fundir estos ingredientes, podes poner los huevos en un bowl y batirlos con batidora eléctrica hasta que se vean blancos. Una vez llegues a ese punto, agregar el azúcar. Tiene que quedar bien espumoso. Una vez que el chocolate y la manteca estén derretidos, agregarlos a la mezcla e integrar (no batir) con una espátula.

En un molde enmantecado y enharinado o con papel manteca, preferiblemente desmontable, verter la mitad de la preparación y llevarlo al horno. El punto de cocción es similar al del brownie: hay que insertar un palito y tiene que salir seco. Cuando se enfríe, pasar un cuchillo por los bordes y por abajo para despegar cuando se termine el proceso. Queda una masa muy finan

Llegados a la segunda parte de la receta, batir la crema de leche hasta el punto en el que quede firme. Por otro lado, disolvé la gelatina en 10 cucharadas soperas de agua y herví todo. Agregar ambas por separado (primero la gelatina disuelta y después la crema) a la preparación que guardaron sin cocción de a poco para que no se armen grumos y lleva a la heladera.

Una vez ambas cosas estén un poco más frías, pasamos a montar la torta. Poner la mousse de chocolate encima del bizcocho y aplanar bien la superficie. Podes decorar con pedazos de chocolate o lo que sea de tu gusto. Refrigerá una hora y una vez lista, desmontá los lados del molde.

Y listo, ya tenes tu torta de mousse de chocolate sin harinas.