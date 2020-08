Messi, con libertad para dejar el Barcelona en 4 meses: ¿sueña con vivir en EEUU y jugar en la MLS?

Según reveló el periodista deportivo Rodolfo “Gringo” Cingolani, en los próximos 4 a 6 meses el contrato de Messi con el Barcelona podría ser rescindido y una de las alternativas que barajan en el círculo íntimo del 10 de la Selección Argentina es jugar al fútbol en los Estados Unidos.

“Messi tiene un año más de contrato, pero dentro de cuatro meses se queda con el pase en su poder y puede negociar con cualquier club. Si hoy no quiere continuar en Barcelona, lo tienen que vender, y se habla de 700 millones de euro, una cifra increíble. Pero en cuatro meses, esos 700 derivan en nada, solo el contrato del jugador”, explicó el “Gringo” en el pase radial entre el programa “Mañana Sylvestre”, que conduce Gustavo Sylvestre, y “Buenos Vecinos”, de Pablo Duggan.

Una de las versiones que surgieron en España tras la eliminación de la UEFA Champions League fue una posible mudanza a Milán, para jugar en el Inter de Milán, también conocido como Internazionale. De hecho, trascendió que el padre de Messi ya había comprado una vivienda en la zona de Porta Nuova, en la ciudad italiana. Sin embargo, ese no sería el rumbo elegido.

“Messi va a jugar en Estados Unidos, en el equipo de (David) Beckham. Posible suceda dentro de un año, pero el contrato lo va a arreglar dentro de cuatro meses, cuando se quede el pase en su poder”, indicó.

Pero la bomba no terminó ahí. Según Cingolani, Beckham, actual presidente del Club Internacional de Fútbol Miami, conocido popularmente como Inter de Miami, quiere juntar a Messi con Cristiano Ronaldo. “Hay otro futbolista que va jugar con Messi, Beckham los quiere juntar y ya en estas horas hubo comunicaciones”, aseguró.

“Un familiar de un amigo que tenemos en común dijo que a Italia no va a ir de ninguna manera, en Manchester no hay sol, no le gusta el clima, y venir a la Argentina ni lo piensa”, agregó.

La otra información revela la incomodidad actual. “Messi está enojado con el presidente (del Barcelona, Josep Maria Bartomeu), le van a implosionar el equipo y le van a sacar a todos los amigos”, lanzó Cingolani.

david beckham El inglés David Beckham es propietario y máxima autoridad del Inter de Miami. Su socios son el boliviano Marcelo Claure, Jorge & Jose Mas y el japónes Masayoshi Son. El actual entrenador es el uruguayo Diego Alonso. Semana

Por ahora, lo concreto es que Messi suspendió sus vacaciones en los Pirineos de Cataluña, ubicados a una hora en auto de Barcelona, para acceder al pedido de reunión que solicitó el holandés Ronald Koeman, flamante nuevo DT del Barcelona. En el mar de rumores y trascendidos, Koeman no esperó un segundo tras la asunción para reiterar que el astro argentino es pilar de su proyecto futbolístico y que lo quieren en el club catalán.

"No sé si tengo que convencer a Messi porque tiene un año más de contrato. Es el mejor del mundo y al mejor del mundo lo quieres en tu equipo y no en el equipo contrario", señaló el reemplazante de Enrique Setién.