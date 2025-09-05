Miguel Ángel Russo: ¿Cómo sigue la salud del DT de Boca?







Miguel Ángel Russo permanece internado en el Fleni de Belgrano y aunque su evolución es buena, los médicos aún no le dan el alta. ¿Por qué?

Miguel Ángel Russo permance internado por un cuadro de infección urinaria.

Miguel Ángel Russo lleva días internado en el Instituto Fleni de Belgrano y preocupa a los fanáticos de Boca y al mundo deportivo en general. El entrenador de 69 añor permanece internado luego de que, durante la repetición de unos estudios de rutina, identificaran que cursa una infección urinaria. Desde ese momento, el DT permanece en observación y aunque su evolución es buena, los médicos que lo atienden informaron que no le darán el alta hasta que no se encuentre completamente recuperado.

Actualmente Russo recibe antibiótico en el suero para poder cortar la infección. Sin embargo, su estado general aún no es óptimo y los médicos recomiendan que permanezca internado de manera de poder tener un mayor control y seguimiento del cuadro hasta tanto puede seguir el tratamiento de manera ambulatoria. Durante las noches de internación, Russo permaneció con suero para mantenerse hidratado. Según trascendió, la bacteria que provoca la infección es bastante resistente por lo que es vital que reciba antibiótico para combatirla.

Mientras tanto, el DT de Boca recibió la visita de sus familiares e incluso de su ayudante de campo, Claudio Úbeda. Más aún: se sabe que el presidente del club, Juan Román Riquelme se comunicó vía teléfonica con Russo para manifestarle todo su apoyo.

No, no es cierto que Miguel Argel Russo esté desorientado

En medio de la preocupación generalizada en torno a su estado de salud, y seguramente basadas en las imágenes que mostraron a Russo en el último partido de Boca presuntamente dormido, algunas versiones indicaron que se encontraba desorientado. Desde el círculo del DT aseguraron que no son ciertas esas versiones y que está lúcido y con sus funciones cognitivas a pleno.

Además, sostienen que Russo manifiesta su deseo de ser externado para poder retomar sus actividades lo antes posible. Sin embargo, los médicos apuestan por erradicar la infección por completo antes de darle el alta teniendo en cuenta los antecedentes de su historial clínico.