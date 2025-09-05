Boca: Miguel Ángel Russo fue dado de alta y ya se encuentra en su casa

El DT de Boca salió de la clínica en la que se encontraba internado y seguirá con cuidados estrictos. El club de la Ribera espera su regreso a los entrenamientos la próxima semana.

El director técnico Xeneize fue dado de alta y se resguardará en su casa a la espera de próximos estudios

El director técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, fue dado de alta este viernes en el Instituto Fleming de Belgrano. Había pasado los últimos tres días internado por una infección urinaria detectada días atrás.

La semana pasada Russo se había sometido a un chequeo general, donde le fue detectada la infección urinaria y los médicos recomendaron su internación para mantenerlo en observación. Ahora, deberá mantener extrema precaución respecto a la exposición al frío.

Russo, diagnosticado en 2017 con cáncer de vejiga y con un tumor detectado en la próstata, es paciente oncológico e inmunodeprimido, por lo que requiere cuidados muy rigurosos para proteger su salud. Es por esto que no es esperable que vuelva a los entrenamientos el próximo lunes, y tiene diagramado volver a realizarse estudios en el Instituto Fleni de Belgrano, el próximo martes.

El Boca de Russo revirtió su situación en los últimos partidos y marcha tercero en su zona y segundo en la tabla anula, en zona de Copa Libertadores

Si todo avanza con normalidad, el técnico de Boca podría retomar los entrenamientos a mediados de semana , con el tiempo justo de preparación de cara a la visita a Rosario para el choque ante Central.

El plantel tendrá el fin de semana libre, una decisión ya tomada hace tiempo que nada tiene que ver con el estado de salud de Miguel Ángel, y esta relacionado con un "pequeño premio" por la victoria por dos tantos contra cero ante Aldosivi, en Mar del Plata.

Rosario Central y Boca prometen un partidazo para el domingo 14 de septiembre a las 17.30, ya que ambos están peleando arriba en sus zonas (Boca tercero y Rosario Central quinto) pero sobre, todo será clave por el ingreso a la Copa Libertadores, ya que el Canalla está tercero en la tabla anual y el Xeneize, segundo, aunque empatados en 45 puntos y a una unidad de River.



