8 de septiembre 2025 - 15:58

Tras el alta médica, Miguel Ángel Russo se somete a nuevos estudios médicos

El entrenador de Boca volvió a realizarse estudios médicos por estas horas por control, luego de haber recibido el alta tras estar internado.

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, estuvo internado en el Instituto Fleni a causa de una infección urinaria. Luego de tres días, el viernes pasado recibió el alta y volvió a su casa.

En tanto, este lunes volvió a la clínica para someterse a chequeos médicos y dependerá de los profesionales para saber cuándo podrá volver a conducir un entrenamiento de Boca en Ezeiza.

Si bien se esperaba que el director técnico se fuera de alta el miércoles, tras solo un día internado, eso no fue posible y tampoco salió el jueves. Así, pasó tres noches en el centro de salud, en observación, y recién tuvo el alta de los médicos el viernes, cuando realmente se recuperó totalmente.

Mejoró, pero seguirá en reposo en su casa y todavía no participará de los entrenamientos de Boca.

El próximo compromiso de Boca es el domingo 14, en la visita a Rosario Central por la octava fecha del Torneo Clausura, una vez finalizadas las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. Y sigue estando en duda la presencia de Russo en dicho partido.

