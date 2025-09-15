Marianela Mirra estaría embarazada: aseguran que la ex Gran Hermano confirmó que espera un hijo de Alperovich

Marianela Mirra le habría confesado a Gastón Trezeguet que espera un hijo con José Alperovich, condenado a 16 años de prisión.

Marianela Mirra estaría esperando un hijo de José Alperovich , el exgobernador tucumano condenado por abuso sexual. La información, que comenzó como un rumor en portales de espectáculos, terminó tomando más fuerza después de que Gastón Trezeguet , amigo de Mirra y ex Gran Hermano, confirmara que la mediática se lo dijo en privado.

El dato no tardó en generar revuelo, no solo por el perfil público de ambos, sino porque Alperovich atraviesa un presente judicial delicado. A los 70 años, el exsenador se encuentra cumpliendo arresto domiciliario en su departamento de Puerto Madero, luego de recibir una condena de 16 años de prisión en 2024.

“Estoy esperando un bebé de José” , habría escrito la exganadora de Gran Hermano 2007 Marianela Mirra a Trezeguet, despejando las dudas que se venían instalando hace semanas. Según trascendió, el embarazo sería producto de una inseminación artificial, decisión que ambos habrían tomado en común.

La relación entre Mirra y Alperovich venía marcada por idas y vueltas públicas. En varias oportunidades, la tucumana negó la continuidad del vínculo , pero luego reconoció que había mentido para evitar el acoso mediático. Durante meses, fue fotografiada entrando y saliendo del penal de Ezeiza , cuando el exgobernador todavía estaba detenido allí antes de ser trasladado a la modalidad de prisión domiciliaria.

En un móvil televisivo, Mirra llegó a insultar a un cronista que le preguntó si estaba buscando un hijo con Alperovich. La reacción alimentó más las sospechas, aunque ella prefirió mantenerse en silencio. Ahora, con la revelación de Trezeguet y la foto publicada por Laura Ubfal, el tema parece haber tomado un rumbo más concreto.

El dato del embarazo impacta también porque se trata del primer hijo de Mirra, quien desde su salida de la televisión había mantenido un perfil relativamente bajo, lejos de los flashes y de la exposición permanente.

Por qué Alperovich se encuentra detenido

José Alperovich fue condenado en 2024 a 16 años de prisión por nueve hechos de abuso sexual, varios de ellos con acceso carnal. La denuncia fue realizada por su sobrina y exsecretaria privada, quien relató años de violencia y hostigamiento en un contexto de dependencia laboral y asimetría de poder.

El fallo del juez Juan M. Ramos Padilla incluyó, además, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Tras la sentencia, el exgobernador tucumano fue alojado en el penal de Ezeiza, donde compartió pabellón con otros condenados por delitos similares.

En junio de 2024, por cuestiones de salud y edad, se le concedió la prisión domiciliaria, que cumple en Puerto Madero. Allí es donde convive actualmente con Mirra, según confirmaron fuentes cercanas al entorno de la pareja.