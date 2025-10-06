Crece la preocupación por la salud de Miguel Ángel Russo tras el triunfo de Boca







La salud del entrenador de Boca generó más preocupación en las últimas horas, con mensajes de fuerza de los propios jugadores. "Fuerza Miguel" se replicó en las últimas en las redes entre hinchas de Boca y personalidades del fútbol pidiendo por la pronta recuperación del técnico del Xeneize.

El director técnico de Boca, Miguel Ángel Russo, mantiene en vilo a la dirigencia del "Xeneize" por el reposo domiciliario en el que permanece el entrenador tras ser internado y dado de alta hace dos semanas.

Si bien Russo fue dado de alta del sanatario Fleni donde se encontraba internado por un cuadro de deshidratación y valor altos de bilirrubina, en Boca aún preocupa el delicado estado de salud del entrenador que ha generado mensajes de apoyo y preocupación.

El experimentado DT, de 69 años, atraviesa un momento delicado como consecuencia de su lucha contra un cáncer de próstata diagnosticado en 2017 y de un debilitamiento general en las últimas semanas.

El ex entrenador de Rosario Central no estuvo presente durante los últimos partidos de Boca, incluyendo la reciente victoria 5-0 ante Newell's Old Boys en la noche del domingo, quedando el equipo a cargo de su ayudante de campo, Claudio Úbeda.

Boca aguarda por la evolución de su estado, que ha generado múltiples mensajes de apoyo y preocupación en el ambiente deportivo. La prioridad absoluta del club es la recuperación del entrenador, cuyo regreso a la actividad no tiene una fecha definida.

Paredes: “Le dedicamos la victoria a Russo” Tras la victoria, el capitán de Boca, Leandro Paredes, dedicó unas palabras al entrenador y dejó en claro el afecto del plantel: “Le dedicamos la victoria a Russo, es la cabeza de nuestro grupo y que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza”, expresó en zona mixta.