Franquicias de la MLS, un negocio en crecimiento

El Toronto FC se convirtió en el equipo 13 tras pagar 10 millones de dólares de “expansion fee” (cuota de expansión), y con el paso de los años esta cifra creció a tal punto que el último equipo anunciado, Charlotte, pagó 3250% más que el equipo canadiense.

Charlotte FC, el último en incorporarse al plan de expansión que tiene la liga, debió pagar 325 millones de dólares para sumarse a la competencia. Previamente, St. Louis y Sacramento se vendieron cada uno por tarifas de expansión de u$s 200 millones. Ahora, Orlando City SC, que jugó su primera temporada en la Major League Soccer en 2015, está a punto de venderse por unos 400 millones de dólares.

Si la venta se concreta, representaría una ganancia inesperada para el propietario Flávio Augusto da Silva, quien pagó una tarifa de expansión de 70 millones de dólares por el equipo. El año pasado, Forbes valoró el Orlando City SC en u$s 295 millones, el 12 ° entre los 24 equipos de la liga.

Sports Business Journal dio la noticia de la inminente venta de Orlando City SC: “No está claro si otros activos dentro de la cartera de Orlando Sports Holdings LLC, que incluyen NWSL Orlando Pride, USL League One Orlando City B y Exploria Stadium, se incluirán en la venta”, informó el medio.

Si los activos están incluidos los 400 millones de dólares, la venta sería un éxito, más si se tiene en cuenta que en junio pasado, el comisionado de la MLS, Don Garber, dijo que la liga sufriría una pérdida de 1 mil millones en ingresos por el impacto de la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, la MLS no es sólo negocio para Flávio Augusto da Silva si llega a vender Orlando City. También lo fue para David Beckham. No sólo por los u$s 50 millones que recibió en salario por sus cinco temporadas en el Galaxy, ni por los 255 millones más que recibió por patrocinios y otros contratos de su tiempo en la liga estadounidense. Fue en el 2014 cuando la MLS cumplió la gran promesa que le hizo al ex jugador inglés de pagar u$s 25 millones si algún día quería adquirir una franquicia.

Con esa cifra inverosímil para un mercado en evolución-más si se tiene en cuenta lo que pagó Charlotte para tener un equipo- Beckham se convirtió en propietario de la franquicia de Miami que ahora está valuada en 250 millones de dólares.

En mayo de 2018, ya el comisionado de la MLS, Don Garber, había anunciado que Detroit y San Diego seguían en tratativas para tener un equipo, además de que hay reportes de que Las Vegas, Phoenix e Indianápolis estaban buscando tener un equipo de la MLS. Esto hace creer que en el futuro cercano habrá 32 franquicias en la MLS, la misma cantidad que en la NFL,la liga que actualmente tiene más equipos.

De acuerdo al podcast On Frame, el precio de tener un equipo continuará creciendo y no sería extraño que tengan que pagar u$s600 millones, casi el doble de lo que pago Charlotte y 6.000 veces más de lo que pagó Toronto por el derecho de unirse a la liga.