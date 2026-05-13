Carlos Tévez se va de Talleres tras la eliminación contra Belgrano + Agregar ámbito en









La caída en el clásico cordobés aceleró el cierre del ciclo del Apache en la T. No dirigirá ante Atlético Tucumán por Copa Argentina.

El Apache dejó su cargo, tras la eliminación contra el clásico rival. Talleres

El ciclo de Carlos Tévez en Talleres de Córdoba llegó a un final inesperado. La dirigencia decidió no avanzar con la renovación del contrato del entrenador, que vencía el 30 de junio, y el vínculo se cortará antes de tiempo.

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La derrota en los octavos de final del Torneo Apertura, contra Belgrano, cambió el panorama por completo. Hasta hace pocos días, el propio “Apache” hablaba de continuidad y de un proyecto más largo. Puertas adentro, incluso, existía la idea de sostener el proceso. Pero el clásico dejó un clima espeso y una sensación amarga por la respuesta futbolística del equipo en el partido más caliente del semestre.

Tévez tampoco estará en el banco en el cruce ante Atlético Tucumán por Copa Argentina, programado para el 20 de mayo en Santiago del Estero. Mientras tanto, el cuerpo técnico institucional quedará a cargo del plantel superior, hasta que la comisión directiva avance con la búsqueda de un reemplazante.

El mensaje de Talleres para despedir a Tévez A través de sus redes oficiales, Talleres confirmó la salida del entrenador y agradeció el trabajo realizado desde su llegada, en julio del año pasado. El comunicado incluyó un reconocimiento para todo su grupo de trabajo y oficializó que el ciclo quedó terminado tras la finalización del contrato vigente.

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Tras la finalización del contrato vigente, la Comisión Directiva del Club Atlético Talleres agradece a Carlos Tévez y a todo su Cuerpo Técnico por su etapa a cargo del Primer Equipo de la Institución



El cuerpo técnico,… pic.twitter.com/jZhF9LyoD5 — Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) May 13, 2026

El paso de Tévez por la “T” tuvo momentos de alivio y otros de fuerte desgaste. En 2025 logró cumplir el objetivo de mantener la categoría y, ya en este Apertura, metió al equipo en los playoffs tras sumar 26 puntos. Aun así, el funcionamiento nunca terminó de convencer del todo y el equipo alternó buenas actuaciones con caídas inesperadas. La eliminación frente al clásico rival terminó inclinando la balanza. En Córdoba quedó la sensación de que el equipo debía mostrar otra cara en un partido de semejante magnitud. De esta manera, Tévez se convirtió en el primer entrenador de la historia de Talleres en dejar el cargo luego de perder un clásico oficial ante Belgrano en torneos organizados por AFA.