Scaloni habló en la previa ante Honduras: Messi está bien pero no descartó que haya cambios en los convocados + Agregar ámbito en









Fue en conferencia de prensa esta tarde en el Kyle Field de College Station. El entrenador confirmó que ante Honduras atajará Juan Musso.

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y no descartó que haya modificaciones en los convocados. @Argentina

Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa este viernes en el Kyle Field de College Station, donde Argentina disputará mañana un amistoso contra Honduras previo al Mundial 2026. El entrenador aseguró que Lionel Messi está evolucionando favorablemente de sus molestias físicas al igual que los demás lesionados, pero no descartó que haya cambios en la lista de convocados.

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"La situación de los chicos que están entrenando aparte va mejorando. Ya sabíamos cuando dimos la lista la situación de cada uno. La idea es que no formen parte de estos amistosos. De este seguro que no. En el segundo, hay alguna posibilidad de que alguno juegue. Veremos cómo evolucionan”, explicó el oriundo de Pujato.

Entre los futbolistas tocados están Nico González, Cuti Romero, Nico Paz, Dibu Martínez, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes y Julián Álvarez. “En principio va todo bien, pero veremos qué pasa cuando levantemos las cargas. La semana que viene será importante para exigirlos (a los lesionados) y ver dónde estamos. Hasta ahora no los quisimos arriesgar", agregó el entrenador.

Scaloni se refirió a Messi y confirmó que ya no entrena totalmente diferenciado y que “viene bien”. Incluso podría sumar algunos minutos en el amistoso de mañana o en el del martes frente a Islandia.

Si bien no confirmo el once titular para el partido del sábado, adelantó que Juan Musso será el arquero titular y que probablemente el martes lo sea Gerónimo Rulli. Aunque la idea del cuerpo técnico es, si el partido lo requiere, darle minutos a los más jóvenes, por lo que Santiago Beltrán podría estrenarse en el arco argentino.

El técnico argentino relató como fue su conversación con Messi antes de que se anuncie la lista de convocados. “Simplemente le escribí un mensaje y me dijo que iba a esperar a la lista para ver si estaba convocado. ‘Bueno, estás convocado’, ya está, ja. Todos esperábamos que haga un anuncio y, al final, hizo lo que hace cualquier jugador: esperar que el DT convoque. Eso me dio una tranquilidad enorme”, comentó Scaloni. El entrenador habló sobre la posibilidad de que las formaciones roten en fase de grupos “En principio, la fase de grupos hay que jugarla y pasarla. Cuanto antes pasemos, mejor. Ojalá que el tercer partido podamos administrar, pero tenemos que jugar. Por eso creemos que los 26 forman parte importante. No hay nadie que esté de relleno y nos pueden aportar todos. Es verdad que es un partido más que el Mundial pasado, pero no pasará tanto por ahí. Clasificar es la meta primera y después veremos cómo sigue el resto”, afirmó Scaloni. Sin embargo, la prueba final para ver confirmar si los 26 nombres de la lista original son los que disputarán la Copa del Mundo es la próxima semana. "Si alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará fuera”, sentenció el entrenador.