Argentina realiza el entrenamiento previo al debut con una ausencia

¿Quién fue el ausente en la práctica?

La ausencia del mediocampista Guido Rodríguez, afectado por un cuadro gripal, fue hoy la novedad en el inicio de la última práctica que desarrollaba el seleccionado argentino antes del debut ante Arabia Saudita por el Mundial Qatar 2022.

El mediocampista del Betis de España no salió al campo de entrenamiento de la Universidad de Qatar, donde se concentra el plantel campeón de América para esta competencia en Medio Oriente.

El resto de los jugadores, con el capitán Lionel Messi a la cabeza, trabajó en baja intensidad durante los primeros 15 minutos autorizados por FIFA para los medios de prensa.

Leo se entrenó a la par del resto y con buen semblante, lo que presume un estado físico sin inconvenientes después de haber recibido un cuidado especial en la práctica del sábado último.

¿Cómo será el equipo ante Arabia Saudita?

En los últimos trabajos tácticos, el DT probó con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Lionel Messi.

En caso de que el cuerpo técnico disponga una práctica más distendida y sin carga física, la confirmación del equipo podría salir por parte de Scaloni en la conferencia de prensa que brindará desde las 12.15 en el Centro de Convenciones de Qatar.

Sin embargo, no sorprendería que Scaloni no adelante la formación titular si todavía no se la comunicó primero a sus dirigidos.

El entrenador estará en la conferencia de prensa acompañado por un jugador en el primer contacto oficial con los medios de comunicación durante la competencia.

La presentación de la Argentina en el Grupo C del Mundial será este martes a las 7.00 en el estadio Lusail, la sede más grande con capacidad para 80 mil espectadores.