El primer gol traerá el resto

(Enviado especial desde Qatar).- Soy de los que creen que, no importa cuan débil sea el rival, hay que pensar en él e intentar neutralizar cualquier virtud que tenga, por pequeña que sea. Arabia Saudita es menos que la Selección Argentina y esto no es ningún descubrimiento. Si todo el análisis y el desarrollo pasara solamente porque “Argentina es mejor que Arabia Saudita” y esta única sentencia sirviera para ganar, el fútbol sería otra cosa, algo mucho menos complejo, pero, a la vez, carente de pasión. Argentina no va a enfrentar sólo a Arabia Saudita: también enfrentará otras cuestiones que tienen que ver más con lo emocional que con lo estrictamente lúdico.