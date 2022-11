Mundial de Qatar 2022 hoy EN VIVO: entrenamiento de la Selección a días del debut ante Arabia Saudita

Live Blog Post

Neymar puso en duda su continuidad para el próximo Mundial

Neymar, la estrella brasileña del Paris Saint Germain, no confirmó su participación en el próximo Mundial, y este próximo podría ser el último en su carrera como futbolista con la seleccción brasileña.

"No puedo garantizar que voy a estar en otro Mundial, sinceramente no lo sé. Puede que juegue o puede que no, también dependerá del entrenador", indicó en declaraciones a Globo Esporte.