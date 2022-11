La advertencia de Arruabarrena a los jugadores de Emiratos Árabes: "Ojo con tocarlo a Messi"

El "Vasco" afirmó que el encuentro internacional que tendrá frente a los dirigidos por Lionel Scaloni será un desafío para su plantel, por lo que señaló cuál será el objetivo: "Poder estar a la altura y ser competitivos. Veremos si lo logramos o no", dijo.

Además, aclaró que en la preparación del amistoso trata de "no hablar mucho de Messi", aunque puede hacer alguna broma con los integrantes con los que tiene más confianza.

"Ellos saben que es un partido histórico para Emiratos, que los va a ver todo el mundo. Nosotros queremos mejorar lo que hicimos en este tiempo y no quedarnos en una meseta", agregó el ex lateral en declaraciones a La Nación.

Arruabarrena, quien dirigió a Boca de 2014 a 2016 y a Tigre entre 2011 y 2012, apoyó el proceso de Scaloni al mando de la 'Albiceleste': "Lo que respalda a un entrenador son los números y la idea futbolística. Ves un equipo fresco, con alegría, los jugadores responden juegue quien juegue y eso es mérito del entrenador y su staff. Se ha hablado mucho en los primeros meses y él ha callado esas palabras con resultados. Juegue bien o mal, uno sabe a qué juega Argentina".

Por último, se refirió a sus hijos y contó sobre la responsabilidad que le adjudicaron: "Mis hijos son fanáticos de la selección argentina y de Messi. Y me están rompiendo las pelotas con que no toquemos a Messi. No lo toques, insisten. Me llaman seguido porque están obsesionados", cerró.