Alivio: Messi disputó su último partido en PSG y ya está disponible para Qatar

Además, el entrenador Christophe Galtier decidió reemplazar a la "Pulga" a los 29 minutos del complemento para ponerle fin a su etapa en el elenco parisino previa a la Copa del Mundo que iniciará el próximo 20 de noviembre.

Los tantos del PSG los convirtieron Kylian Mbappe, Carlos Soler, Achraf Hakimi, Renato Sanches y Hugo Ekitike para sellar el 5 a 0 y continuar firme en la cima del torneo de Francia con 41 puntos, cinco más que su escolta, Lens.

El rosarino se había perdido el último compromiso del Paris Saint Germain frente a Lorient por una inflamación en el tendón de Aquiles que se le manifestó luego del compromiso ante Juventus de Italia por la Champions League.

Su presencia ante Auxerre, a exactamente una semana del Mundial, generó cuestionamientos hacia Galtier por no preservar al astro argentino.

"No va a descansar nadie. Todos los jugadores disponibles pueden jugar. Ninguno de mis jugadores me ha venido a decir que no quiere jugar o que le teme a este último partido antes del Mundial", había remarcado el director técnico del PSG.

Ahora, Messi se sumará a la delegación de la Selección argentina en Abu Dhabi en las próximas horas de cara al encuentro amistoso ante Emiratos Árabes Unidos, previo al debut en Qatar 2022 frente a Arabia Saudita, que será el martes 22 a las 7 en el estadio Lusail.

Lautaro Martínez y Joaquín Correa también

El Toro Lautaro Martínez fue clave para el triunfo de su equipo, con una asistencia en el primer gol y un gol en contra forzado para el tercero del Inter en la victoria 3 a 2 sobre Atalanta. Jugó prácticamente todo el partido, no presentó molestias y fue reemplazado por Joaquín Correa sobre el final del encuentro. Ambos también están disponibles para sumarse a la delegación nacional.