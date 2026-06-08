Vestirse para alentar a la Scaloneta es un lujo: cuánto cuesta el kit completo de la Selección argentina

Comprar el combo compuesto por camiseta, short, medias y botines, para hombre en la línea profesional, más la pelota oficial, tiene un costo de $791.005., cuando hace tres años y medio atrás el valor era de $94.495.

El kit completo de Lionel Messi para alentar a la Selección Argentina cuesta ocho veces más que en el Mundial de Qatar.

La cuenta regresiva para el inicio de la Copa del Mundo ya comenzó y a ocho días del debut de la Selección Argentina ante Irán, la fiebre por la Scaloneta ya se puede apreciar en cada rincón del país, en cada casa, en cada esquina en todos los locales comerciales y, especialmente, en las casas de venta de ropa deportiva, donde las vidrieras plagadas de camisetas celeste y blanca resultan una invitación a entrar y comprar para alimentar esa pasión inconmensurable durante todo el Mundial.

Luego de la tercera estrella conquistada en Qatar, la camiseta argentina dejó de ser una simple prenda de aliento y se transformó en un símbolo de pertenencia que evoca aquella tarde del domingo 18 de diciembre de 2022 cuando quedó inmortalizada la imagen de Lionel Messi levantando la Copa del Mundo.

Tres años y medio después, ese fuego sagrado vuelve a enardecer aún más en el sentimiento de cada argentino que busca una camiseta para alentar a los campeones del mundo.

Sin embargo, ese entusiasmo representa un gasto mucho más elevado con relación al Mundial de Qatar. Ahora para vestirse a full con los colores e indumentaria de la Selección Argentina habrá que afinar bien el lápiz y sacar cuentas.

Según los datos publicados por la tienda oficial de Adidas, vestirse de pie a cabeza con las prendas de la Selección costará cerca de los $800.000.

Si se toma como referencia la línea profesional -aquella que visten los futbolistas- el kit completo para hombres tiene un valor de $791.005.

La lista actual en el sitio de la marca que viste al seleccionado incluye la camiseta titular versión jugador a $219.999, el short oficial por $109.999, medias titulares a $21.999, botines F50 desde $159.999 y la pelota oficial Trionda Pro Copa Mundial FIFA, cuyo valor alcanza los $279.999. El dato refleja el fuerte impacto inflacionario acumulado desde la última Copa del Mundo.

Para el Mundial de Qatar 2022, ese mismo conjunto completo costaba $94.495, es decir que el llamado kit Messi sale casi ocho veces más caro.

La diferencia, en el caso de las prendas femeninas, se explica principalmente por el valor de la camiseta titular, que actualmente cuesta $139.999. De esa manera, el combo completo para mujeres ronda los $711.995.

La pasión mundialista también impacta en las familias con chicos. Para los más pequeños, armar el kit oficial implica un gasto cercano a los $554.996, sin incluir las medias. La camiseta titular infantil cuesta $109.999, el short oficial $64.999, mientras que los botines para niños arrancan en $99.999. A eso se suma nuevamente la pelota oficial, que mantiene un valor de $279.999.

KIT SELECCION Si se toma como referencia la línea profesional -aquella que visten los futbolistas- el kit completo para hombres tiene un valor de $791.005. Hace tres años y medio atrás el costo era de $94.495 @adidas

En comparación con Qatar 2022, el aumento también resulta contundente para la indumentaria infantil. Hace tres años y medio, el kit completo para chicos costaba $88.495; hoy, el valor se multiplicó más de seis veces.

También las mascotas forman parte de la familia y si no queremos dejarla al margen de la pasión del Mundial Adidas lanzó productos para que puedan festejar los goles de la Scaloneta a puro ladrido.

Entre las novedades de la marca alemana aparece una camiseta oficial de la Selección Argentina para perros, que tiene un valor de $59.999.

Cuánto aumentó cada producto con relación al Mundial de Qatar

En tres años y seis meses ningún producto tuvo subas menores al 500% y varios artículos multiplicaron varias veces su valor. Para calcular el aumento en términos reales de los productos se tomó como referencia una inflación acumulada de 926% entre diciembre de 2022 y mayo de 2026, según calculadoras basadas en el IPC del INDEC.

Esto representa un aumento de 780% en el valor del kit completo de la Selección Argentina, aunque este porcentaje se ubicó bastante por debajo de la suba general de precios.

La camiseta titular versión jugador para hombres aparece como el producto que más se encareció. En Qatar 2022 costaba $16.999 y hoy se vende a $219.999. El incremento fue de casi 1.200%, claramente por encima de la inflación acumulada del período tomado desde diciembre de 2022 a mayo de 2026. En definitiva, significa que multiplicó por casi 13 su valor desde el último Mundial.

El short titular también registró una fuerte suba, al pasar de $9.999 a $109.999, es decir un aumento aproximado al 1.000%, prácticamente similar con la inflación acumulada entre ambos Mundiales.

Otros productos evolucionaron por debajo de la suba general de precios de la economía argentina. Las medias oficiales pasaron de $3.499 a $21.999, es decir un incremento de 528%, mientras que los botines subieron de $18.999 a $159.999; un 742% más.

La pelota oficial del Mundial también mostró un incremento importante, aunque inferior a la inflación acumulada del período diciembre 2022-mayo 2026. La Trionda Pro Copa Mundial FIFA actualmente cuesta $279.999, cuando en Qatar 2022 el balón oficial denominado Al Rihla tenía un valor de $44.999. Es decir, en la actualidad la pelota oficial del Mundial vale más de seis veces de lo que costaba hace tres años y medio (+522%).

Incluso la camiseta femenina tuvo un aumento significativo: pasó de $15.999 a $139.999, con una suba cercana al 775%, también por debajo de la inflación acumulada estimada para el período.

De todos modos, además de las versiones profesionales que utilizan los jugadores, Adidas también ofrece alternativas más accesibles: camisetas de hincha, pelotas de entrenamiento y botines de gamas intermedias que permiten bajar bastante el costo final del "combo mundialista".

Igualmente, para muchas familias estos precios resultan prohibitivos y obligan a optar, o por camisetas, o prendas alternativas o por la pelota.

Si bien la pasión por la Selección vuelve a mover consumo, ventas y expectativas, lo cierto es que se opte por una cosa u otra, vestirse de pies a cabeza para alentar a la Selección en el Mundial 2026 se ha convertido en un verdadero lujo.