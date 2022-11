Mundial de Qatar 2022: uno por uno, los artistas confirmados de la fiesta inaugural

Rod Stewart, por caso, el pasado fin de semana confesó al diario The Times: “Me ofrecieron mucho dinero, más de un millón de dólares, para tocar allí. Lo rechacé. No me parecía correcto ir". Y Dua Lipa, fue muy clara al respecto: “No voy a actuar ni he estado inmersa en ninguna negociación para ello. Estaré animando a Inglaterra desde la lejanía y deseando visitar Qatar cuando cumpla todos los requisitos de derechos humanos que prometió cumplir cuando ganaron el derecho de celebrar el torneo”.