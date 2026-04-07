Corrientes y Santa Fe acordaron con Nación el giro de fondos millonarios para sus cajas de jubilaciones

Con el objetivo de sumar apoyos de cara a la agenda reformista de Javier Milei en el Congreso, el Gobierno avanza en acuerdos con las provincias para saldar deudas millonarias con sus cajas previsionales , una disputa histórica de los mandatarios que no transfirieron sus sistemas jubilatorios a Nación. Santa Fe y Corrientes se sumaron este martes al pelotón de jurisdicciones que ya arreglaron sus cuitas con el Gobierno y recibirán aproximadamente $160.000 millones.

Al iniciarse la semana, la administración de Milei tuvo distintos guiños a las provincias. Por caso, este lunes se autorizó adelantos de coparticipación federal por $400.000 millones a 12 distritos, un cortafuego para los gobernadores en el marco de una tensión social que va in crescendo en los territorios. Asimismo, el ministro del Interior, Diego Santilli , reactivó las reuniones bilaterales con los caciques, y recibió al puntano Claudio Poggi y al correntino Juan Pablo Valdés .

La modificación a la Ley de Glaciares (que ya se aprobó en el Senado), la ley para fortalecer la propiedad privada, la ley de desalojos, la ley de tierras rurales, el endurecimiento de penas y la incorporación de nuevos tipos penales para delitos migratorios son parte del menú que el oficialismo planea aprobar en el Congreso. Para eso, necesitará el apoyo de los jefes provinciales.

Como parte del toma y daca, el Gobierno llegó a acuerdos para subsanar el rojo previsional con las cajas de Córdoba , Entre Ríos , La Pampa , Chaco , Neuquén , Misiones y Chubut . Ahora, hizo lo propio con Santa Fe y Corrientes .

Tras años de larga disputa, con mediación de la Corte de Suprema incluida, el gobernador Maximiliano Pullaro finalmente alcanzó a un acuerdo con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) . Su provincia recibirá $120 mil millones en 12 cuotas mensuales de $10.000 millones para hacer frente al déficit del sistema jubilatorio santafesino.

El entendimiento fue firmado este martes por Pullaro con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y se dio tras una larga trama donde primaron los desencuentros. De hecho, la Casa Gris reclama en total un monto cercano a los $2 billones. Previamente, ya habían marcado el camino otros gobernadores, como el cordobés Martín Llaryora y el entrerriano Rogelio Frigerio. Incluso el pampeano Sergio Ziliotto, quien se mueve como opositor frontal a La Libertad Avanza (LLA).

Desde la gestión pullarista señalaron que el convenio entre Santa Fe y el Gobierno apunta a restablecer el flujo mensual de fondos interrumpido unilateralmente a raíz de uno de los artículos del decreto 280 que firmó el presidente Javier Milei a fines de marzo de 2024. "Los $10 mil millones que se recibirán duplican la oferta que la Nación realizó el año pasado en una audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema y también equivalen al triple del monto actualizado que se recibía mensualmente durante el gobierno del presidente Alberto Fernández", indicó la secretaria de Gestión Institucional de la provincia, Virginia Coudaness.

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“Hoy fue un triunfo de todos los santafesinos”, señaló el jefe provincial. En sus redes sociales, el mandatario santafesino señaló que “firmamos un acuerdo para que se reconozca y se empiece a saldar lo que le corresponde a los santafesinos. Se comienza a pagar en cuotas, los fondos que Nación debe aportar por ley a la Provincia por la Caja de Jubilaciones”, explicó.

Previamente, el gobernador había llegado a un acuerdo para que la Casa Rosada le transfiera la administración de la Ruta Nacional A012. El anuncio lo realizó días atrás el ministro de Economía, Luis Caputo, durante su exposición ante la Bolsa de Rosario.

"Le estamos dando a las provincias rutas que las provincias tienen presupuesto y nosotros no y ellas se hacen cargo de ponerlas en funcionamiento. Específicamente en Santa Fe le estamos dando la A012”, comentó el titular de Finanzas, en referencia a la arteria que constituye un corredor clave en el sur santafesino, ya que articula rutas nacionales y provinciales con el complejo portuario del Gran Rosario.

En tanto, el gobernador correntino, Juan Pablo Valdés, desembarcó este lunes en la Ciudad de Buenos Aires, donde se reunió con los ministros Caputo y Diego Santilli. Tras el encuentro, anunció un entendimiento para que el Gobierno desembolse $40.000 millones para el Instituto de Previsión Social (IPS) provincial. El monto se abonará en 10 cuotas, indicó el cacique litoraleño.

Valdés Pettovello Arancibia Juan Pablo Valdés, junto a Sandra Pettovello y Guillermo Arancibia, director ejecutivo de ANSES.

"Es una compensación de caja, que tanto se necesita para que el IPS no tenga un déficit tan grande como el que tiene. Son $40.000 millones de pesos que van a ingresar a la provincia en 10 cuotas. No es dinero de libre disponibilidad: es de la caja de jubilaciones", comentó Valdés a RadioNord. De todas maneras, aclaró que la demanda judicial presentada ante la Corte Suprema seguirá su curso. Asimismo, remarcó que el Gobierno le adeuda a la provincia $37.000 millones por consenso fiscal, que comenzarán a saldarse con el traspaso de tierras.

En el plano político, pese a que asumió recién en diciembre pasado, Juan Pablo Valdés es un cacique clave para las aspiraciones legislativas del mileismo, ya que tiene influencia sobre los tres senadores de su provincia: los radicales Eduardo Vischi y Gabriela Valenzuela; y el peronista Carlos "Camau" Espínola.

El entendimiento entre la Casa Rosada y distintas provincias se da un panorama complejo para los fondos distritales. En marzo pasado, según datos de la consultora Politikón Chaco, la coparticipación federal cayó un 4,3% y profundizó su derrumbe. A la par, diversos mandatarios tienen conflictos abiertos con gremios estatales y docentes. Algunos, incluso, lidiaron con protestas policiales en sus pagos chicos.

En tanto, la provincia de Buenos Aires le reclama más $2,2 billones al Estado para la caja previsional bonaerense. La Corte Suprema convocó a las partes a una audiencia para acercar posiciones el próximo 21 de abril, luego de un primer encuentro entre los contendientes. "Esperamos llegar a esa instancia con un reconocimiento de la deuda y un compromiso de solución para este incumplimiento por parte del Gobierno nacional", comentó Pablo López, ministro de Hacienda de PBA.