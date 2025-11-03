Stefano Di Carlo asumió como presidente de River con una promesa de continuidad







Con 36 años y tras imponerse con el 61,77% de los votos, aseguró que su gestión seguirá el camino trazado por Rodolfo D’Onofrio y Jorge Brito, y pidió “confianza” a los socios.

Stefano Di Carlo tomó el mando de River Plate.

El nuevo presidente de River Plate, Stefano Di Carlo, asumió formalmente este lunes tras imponerse en las elecciones del sábado con el 61,77% de los votos. En su primer discurso al frente del club, el dirigente de 36 años ratificó la continuidad del proyecto institucional iniciado por Rodolfo D’Onofrio y consolidado por Jorge Brito, a quien sucedió en el cargo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“Es importante entender de dónde venimos y adónde vamos”, fueron las primeras palabras de Di Carlo durante la ceremonia en el estadio Mâs Monumental. Luego repasó los logros deportivos e institucionales de los últimos años y subrayó: “Tenemos muy claro lo que tenemos que hacer, tenemos un plan. Este proceso que empezó con D’Onofrio va a seguir y no hay que confundirnos”.

El nuevo mandatario también destacó el vínculo de River con la Selección argentina y elogió al titular de la AFA: “Los riverplatenses estamos orgullosos de aportar nuestro estadio a la Selección, que logró su tercera Copa del Mundo. Quiero reconocer la gestión de Claudio Tapia”.

Stefano Di Carlo y la continuidad del proyecto D'Onofrio-Brito Antes de su discurso, el expresidente Jorge Brito tomó la palabra y se mostró visiblemente emocionado. “Hace muchos años que estamos trabajando para que este proyecto sea posible. Cuando asumimos con D’Onofrio, el club estaba quebrado”, recordó. Brito repasó los años más difíciles tras el descenso de 2011 y resaltó la transformación institucional que llevó al “Millonario” a volver a ganar la Copa Libertadores.

En tono reflexivo, Brito también se refirió a las especulaciones políticas sobre la identidad del club: “Siempre digo, cuando me preguntan, que River es peronista, radical, libertario… pero cuando entramos acá, siempre hablamos de River”.

El exmandatario valoró los avances alcanzados durante su gestión, como la modernización del Monumental y el crecimiento de la masa societaria: “Pasamos de 100 mil socios a 350 mil. Pudimos demostrarle al mundo que no hace falta un fondo de inversión o un jeque árabe para lograrlo”. Finalmente, Brito dedicó elogiosas palabras a su sucesor: “Stefano Di Carlo es distinto a todo el resto de la Comisión Directiva. Se crió y se educó en el club. Estoy convencido de que será un gran presidente de River”. Tras recibir el diploma y firmar el acta que oficializó su mandato, Di Carlo recibió también una placa conmemorativa de manos de Brito y del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quien participó del acto en representación del fútbol argentino. placa di carlo tapia Di Carlo recibió una placa conmemorativa de Brito y del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.