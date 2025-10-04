La atleta que quedó en la historia del tenis por un particular récord: sólo tardó 15 minutos







Con un récord imposible de igualar ni siquiera por los mejores jugadores de tenis, Yaroslava Shvedova ha logrado sorprender a todos en el deporte.

Logró sorprender al mundo del tenis con una marca que no se ha vuelto a repetir. EPA

El tenis suele tener muchas figuras destacadas, algunos por la gran cantidad de partidos ganados, títulos o jugadas imposibles de replicar incluso por las y los mejores jugadores del circuito. Aunque hay otros nombres que logran destacarse por momentos únicos que no se han vuelto a ver.

Así es el caso de Yaroslava Shvedova, quién si bien ha tenido éxito en el deporte, con conquistas importantes como dos Grand Slam e incluso haber llegado a ser top 3 del ranking de la WTA, tiene un particular registro que la dejará inmortalizada hasta que alguien pueda superarlo, aunque esto parece imposible de que vuelva a suceder.

Yaroslava Shvedova Jimmie48 Tennis Photography Con una marca imposible de repetir en el mundo del Tenis, ha logrado quedar en la historia. Jimmie48 Tennis Photography

La trayectoria de Yaroslava Shvedova en el tenis Nacida en Moscú en septiembre de 1987 pero decidida a representar a Kazajistán, desde muy pequeña demostró un talento increíble para el tenis. A nivel nacional logró tener actuaciones muy destacadas desde joven y eso la impulsó rápidamente al circuito profesional. Empezó en 2005 y recién en 2007 logró conseguir su primer título, pero esto era el inicio de algo mucho más grande.

Si bien individualmente no lograría ser de las más reconocidas, su verdadero talento se vio en los dobles. Allí conquistó dos Grand Slam, junto a Vania King: Wimbledon y US Open en 2010. Para 2016, logró colocarse tercera en el ranking y logró ser finalista de varios Majors. Y si bien esto es una trayectoria más que destacable, su verdadero logro que la inmortalizó en el deporte es, llamativamente, en lo individual.

El Golden Set ante Sara Errani Yaroslava Shvedova tiene como hito haber logrado un Golden Set. Esto sucedió en la tercera ronda de Wimbledon en 2012, cuando se midió ante la italiana Sara Errani. Ganó el primer set 6 a 0, sin perder ni un solo punto y en una duración de tan solo 15 minutos. Embed - Yaroslava Shvedova wins Golden Set at Wimbledon Si bien nació en Rusia, decidió representar a Kazajistan, dónde todos celebraron esta increíble marca conseguida. Al día de hoy, nombres como Serena Williams, Steffi Graf o María Sharapova han siquiera estado cerca de lograrlo.

