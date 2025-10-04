Los Pumas perdieron 29-27 ante Sudáfrica en Twickenham y cerraron su participación en el Rugby Championship con una derrota

El conjunto de Felipe Contepomi disputó un gran partido, pero no le alcanzó para la victoria. Por su parte, los Springboks se coronaron bicampeones del torneo.

Los Pumas disputaron su último compromiso del Rugby Championship 2025 frente al poderoso seleccionado de Sudáfrica , campeón mundial vigente, en el estadioTwickenham de Londres. Los dirigidos por Felipe Contepomi lograron imponerse durante gran parte del primer tiempo , pero la fortaleza sudafricana en los scrums terminó inclinando la balanza.

El desarrollo del encuentro dejó momentos de dominio alternado. Los argentinos aprovecharon sus oportunidades en la primera mitad, aunque los Springboks ajustaron el ritmo tras el descanso. Con dos tries decisivos de Malcolm Marx , el conjunto africano revirtió el resultado y se escapó 29-13.

La Selección argentina reaccionó con anotaciones de Bautista Delguy y Rodrigo Isgró , que recortaron la diferencia hasta el 29-27 final . A pesar del esfuerzo, el tiempo no alcanzó para una remontada, y el marcador decretó la victoria de Sudáfrica por una mínima ventaja.

El encuentro registró una asistencia cercana a 70.000 espectadores , según informó la Unión Argentina de Rugby (UAR) , que resolvió trasladar la localía al Reino Unido por motivos económicos.

Los Springboks, dueños absolutos del rugby mundial

Con este triunfo, Sudáfrica consiguió su segundo título consecutivo del Rugby Championship, confirmando su hegemonía en el rugby internacional. La victoria dejó sin efecto el éxito de Nueva Zelanda frente a Australia (28-14) en el otro partido de la fecha, ya que los sudafricanos se consagraron por diferencia de puntos.

Los campeones del mundo en Francia 2023 reafirmaron su dominio con tres títulos mayores consecutivos: el Mundial 2023 y los Rugby Championship 2024 y 2025.

El cierre del certamen dejó a Los Pumas en la cuarta posición con 10 unidades, igualados con Australia, aunque los Wallabies los superaron por mejor diferencia de puntos (-13 contra -52). En tanto, Sudáfrica y Nueva Zelanda finalizaron empatados con 18 puntos, pero los Springboks se quedaron con el título gracias a un diferencial de +57, frente al +8 de los All Blacks.

Formación inicial de ambos seleccionados

Argentina: Mayco Vivas, Julián Montoya, Joel Sclavi, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Marcos Kremer, Santiago Grondona, Simón Benítez Cruz, Gerónimo Prisciantelli, Juan Cruz Mallía, Santiago Chocobares, Justo Piccardo, Bautista Delguy y Santiago Carreras.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Francisco Coria Marchetti, Franco Molina, Juan Martín González, Joaquín Oviedo, Agustín Moyano y Rodrigo Isgró.

Sudáfrica: Ox Nche, Malcolm Marx, Thomas du Toit, Eben Etzebeth, Ruan Nortje, Siya Kolisi (capitán), Pieter-Steph du Toit, Jasper Wiese, Cobus Reinach, Sacha Feinberg-Mngomezulu, Ethan Hooker, Damian de Allende, Canan Moodie, Cheslin Kolbe y Damian Willemse.

Suplentes: Bongi Mbonambi, Jan-Hendrik Wessels, Wilco Louw, RG Snyman, Kwagga Smith, Grant Williams, Manie Libbok y Jesse Kriel.

Detalles del encuentro