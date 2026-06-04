Desde San Lorenzo le confirmaron a Ámbito el fallecimiento del histórico goleador del club y figura del fútbol argentino durante las décadas del '50 y '60.

Murió José "El nene" Sanfilippo, símbolo de San Lorenzo y uno de los máximos goleadores del fútbol argentino

Este jueves por la mañana se dio a conocer el fallecimiento de José Sanfilippo , símbolo de San Lorenzo y uno de los grandes goleadores del fútbol argentino . La información fue confirmada desde el club de Boedo a Ámbito .

Sanfilippo fue un histórico goleador del fútbol argentino durante las décadas de 1950 y 1960 , convirtiéndose en el máximo artillero de todos los tiempos del "Ciclón", con con 207 goles en 265 partidos. También brilló en la Selección Argentina , con la que jugó dos Mundiales; luego tuvo un alto perfil como polémico comentarista televisivo y hasta incursionó en la política. A lo largo de toda su carrera, anotó un total de 344 goles en 484 encuentros.

El "Nene" nació el 4 de mayo de 1935 y debutó como futbolista profesional el 15 de noviembre de 1953. En 1957 integró la Selección Argentina que ese año conquistó la Copa América . En 1959 consiguió el Campeonato Argentino con San Lorenzo . Fue el máximo goleador del fútbol argentino en cuatro temporadas consecutivas (entre 1958, 1959, 1960 y 1961 ), jugando para el "Ciclón".

En 1963 su pase fue comprado por Boca Juniors, con el que llegó a la final de la Copa Libertadores de ese año, perdiendo contra el Santos de Pelé. En 1966 pasó a formar parte del plantel de Banfield, en donde permaneció dos temporadas. Luego fue transferido al fútbol brasileño, donde jugó hasta 1972.

En ese año volvió a San Lorenzo, dirigido en ese entonces por Juan Carlos Lorenzo. En el Torneo Metropolitano jugó ocho partidos, convirtiendo igual cantidad de goles, y pudo consagrarse campeón. En el Torneo Nacional del '72 jugó diez partidos y se retiró del fútbol ganando otro campeonato.

El 17 de noviembre de 1972, Sanfilippo formó parte —junto a dirigentes políticos, artistas y deportistas— de la tripulación que escoltó a Juan Domingo Perón en su vuelo de regreso a la Argentina, tras diecisiete años de proscripción.

En 1976 debutó como director técnico, dirigiendo a la primera división de Vélez Sarsfield.

Además, con la Selección Argentina fue campeón de la mencionada Copa América 1957 y los Juegos Panamericanos 1955. Con la "Albiceleste" disputó la Copa del Mundo en 1958 y 1962. A su vez, fue subcampeón de la Copa América 1959.