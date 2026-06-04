Este jueves por la mañana se dio a conocer el fallecimiento de José Sanfilippo, símbolo de San Lorenzo y uno de los grandes goleadores del fútbol argentino. La información fue confirmada desde el club de Boedo a Ámbito.
Murió José "El Nene" Sanfilippo, símbolo de San Lorenzo y uno de los máximos goleadores del fútbol argentino
Desde San Lorenzo le confirmaron a Ámbito el fallecimiento del histórico goleador del club y figura del fútbol argentino durante las décadas del '50 y '60.
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Sanfilippo fue un histórico goleador del fútbol argentino durante las décadas de 1950 y 1960, convirtiéndose en el máximo artillero de todos los tiempos del "Ciclón", con con 207 goles en 265 partidos. También brilló en la Selección Argentina, con la que jugó dos Mundiales; luego tuvo un alto perfil como polémico comentarista televisivo y hasta incursionó en la política. A lo largo de toda su carrera, anotó un total de 344 goles en 484 encuentros.
El "Nene" nació el 4 de mayo de 1935 y debutó como futbolista profesional el 15 de noviembre de 1953. En 1957 integró la Selección Argentina que ese año conquistó la Copa América. En 1959 consiguió el Campeonato Argentino con San Lorenzo. Fue el máximo goleador del fútbol argentino en cuatro temporadas consecutivas (entre 1958, 1959, 1960 y 1961), jugando para el "Ciclón".
En 1963 su pase fue comprado por Boca Juniors, con el que llegó a la final de la Copa Libertadores de ese año, perdiendo contra el Santos de Pelé. En 1966 pasó a formar parte del plantel de Banfield, en donde permaneció dos temporadas. Luego fue transferido al fútbol brasileño, donde jugó hasta 1972.
En ese año volvió a San Lorenzo, dirigido en ese entonces por Juan Carlos Lorenzo. En el Torneo Metropolitano jugó ocho partidos, convirtiendo igual cantidad de goles, y pudo consagrarse campeón. En el Torneo Nacional del '72 jugó diez partidos y se retiró del fútbol ganando otro campeonato.
El 17 de noviembre de 1972, Sanfilippo formó parte —junto a dirigentes políticos, artistas y deportistas— de la tripulación que escoltó a Juan Domingo Perón en su vuelo de regreso a la Argentina, tras diecisiete años de proscripción.
En 1976 debutó como director técnico, dirigiendo a la primera división de Vélez Sarsfield.
Además, con la Selección Argentina fue campeón de la mencionada Copa América 1957 y los Juegos Panamericanos 1955. Con la "Albiceleste" disputó la Copa del Mundo en 1958 y 1962. A su vez, fue subcampeón de la Copa América 1959.
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