Los Granaderos recibieron al plantel de la Selección argentina al ritmo de "Muchachos" y con alfombra roja en Ezeiza + Agregar ámbito en









El equipo encabezado por Lionel Scaloni arribó al país pasadas las 18 tras el subcampeonato en la Copa del Mundo. Fue homenajeado con una recepción especial, donde cientos de hinchas se acercaron para acompañarlo.

Los Granaderos recibieron al plantel de la Selección argentina al ritmo de "Muchachos" y con alfombra roja en Ezeiza. Granaderos a Caballo

Parte del plantel de la Selección argentina regresó este lunes al país luego de la final del Mundial 2026. La delegación encabezada por Lionel Scaloni fue recibida en el predio de la AFA en Ezeiza con una alfombra roja, la presencia de los Granaderos y una multitud de hinchas que se acercó para acompañar al equipo tras el subcampeonato.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El vuelo aterrizó pasadas las 18 y los primeros en descender de la aeronave fueron el defensor Nicolás Otamendi, Scaloni y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

Luego de la recepción protocolar, los futbolistas, integrantes del cuerpo técnico y dirigentes se trasladaron en un micro hacia el predio de la AFA, donde cientos de hinchas se habían reunido para expresar su apoyo y agradecer la campaña realizada en la Copa del Mundo.

Cómo fue el recibimiento de la Selección Argentina El homenaje incluyó una alfombra roja y la participación de los Granaderos, que interpretaron la canción “Muchachos”, uno de los símbolos de la Selección argentina durante los últimos años y especialmente desde la consagración en el Mundial de Qatar 2022.

"Granaderos":

Por el recibimiento para la Selección Argentina en el aeropuerto de Ezeiza pic.twitter.com/lAnCeUqJm1 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 20, 2026 La delegación arribó al país bajo un importante operativo de seguridad, mientras los simpatizantes esperaban en los alrededores del predio para recibir a los jugadores luego de la derrota en la final ante España.

Luego de la recepción protocolar, los futbolistas, integrantes del cuerpo técnico y dirigentes se trasladaron en un micro hacia el predio de la AFA, donde cientos de hinchas se habían reunido para expresar su apoyo y agradecer la campaña realizada en la Copa del Mundo. Lionel Messi no formó parte del grupo que regresó a la Argentina. El capitán permaneció en Estados Unidos tras disputar su tercera final mundialista y, pese al resultado adverso, cerró su ciclo con la Selección mayor con un palmarés de cuatro títulos: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y otro título continental.