Deportivo Riestra eliminó por penales a San Lorenzo y avanzó a octavos de final de la Copa Argentina

El Malevo se impuso 5-4 desde los doce pasos luego de igualar 1-1 en el estadio Nuevo Francisco Urbano. En la próxima instancia enfrentará a Gimnasia de La Plata.

Deportivo Riestra eliminó por penales a San Lorenzo y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina.

Deportivo Riestra eliminó a San Lorenzo en los 16avos de final de la Copa Argentina y se clasificó a la siguiente instancia. El encuentro terminó 1-1 durante el tiempo reglamentario y el Malevo se quedó con la definición por penales por 5-4 .

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El partido, disputado en el estadio Nuevo Francisco Urbano, marcó el regreso de Néstor “Pipo” Gorosito al banco del Ciclón para iniciar su segundo ciclo al frente del equipo.

San Lorenzo tomó la iniciativa y encontró la apertura del marcador a los 25 minutos. Tras un tiro libre y una serie de rebotes dentro del área, Matías Reali capturó la pelota y definió de zurda para superar a Ignacio Arce.

El encuentro estuvo marcado por las interrupciones y las infracciones durante una primera parte en la que el conjunto de Boedo logró conservar la ventaja hasta el descanso.

El Malevo reaccionó en el inicio del complemento y alcanzó la igualdad a los 52 minutos. Tomás González ganó de cabeza dentro del área y venció a Facundo Altamirano para establecer el 1-1.

A partir del empate, el partido se volvió disputado y ninguno de los dos equipos consiguió romper la paridad. Sobre el cierre, Arce realizó una atajada decisiva que mantuvo con vida a Riestra y llevó la clasificación a la definición desde los doce pasos.

En la tanda convirtieron Alexis Cuello, Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio y Rodrigo Auzmendi para San Lorenzo. Sin embargo, Arce contuvo el remate de Alejo Córdoba y le dio la ventaja al Malevo.

Mariano Bracamonte, Facundo Miño, Nicolás Benegas y Tomás González acertaron sus ejecuciones antes de que Milton Céliz marcara el penal definitivo para sellar el 5-4 y la clasificación de Riestra.

¡EL MALEVO ESTÁ EN LOS OCTAVOS DE FINAL!



Deportivo Riestra se impuso por 5-4 ante San Lorenzo desde los doce pasos y avanzó a la siguiente instancia de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/jcrdGFSojU — TyC Sports (@TyCSports) July 18, 2026

El próximo rival de Deportivo Riestra

En los octavos de final, Deportivo Riestra enfrentará a Gimnasia de La Plata, que accedió a esa instancia tras derrotar 3-0 a Acassuso con goles de Franco Torres, Renzo Giampaoli y Nicolás Barros Schelotto.

La actividad de los 16avos de final continuará este viernes desde las 21.45, cuando River se enfrente con Aldosivi en el estadio Padre Martearena de Salta. El ganador jugará en octavos contra Independiente Rivadavia.