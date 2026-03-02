Nació Gia, la hija de Paulo Dybala y Oriana Sabatini en Italia + Seguir en









El futbolista de la Selección argentina se convirtió en papá por primera vez. Esta mañana, en Roma, dio a luz la hija que tuvo junto a la modelo Oriana Sabatini.

Medios italianos confirmaron que nació la hija de Paulo Dybala y Oriana Sabatini este lunes, en el Hospital Gemelli de Roma.

Sobre el nombre de la recién nacida, el medio Corriere dello Sport compartió que Oriana y Paulo habrían optado por "Gia". De acuerdo a lo trascendido, la elección estaría vinculado al fanatismo de la artista por Angelina Jolie.

Según trascendió, el parto estaba pactado para el 11 de marzo, pero se adelantó y los jóvenes ya recibieron a su pequeña.

