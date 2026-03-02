Por qué la FIFA no canceló aún la Finalissima: qué se sabe hasta ahora + Seguir en









Tras el anuncio de Qatar sobre la suspensión de todas sus actividades deportivas, la FIFA mantiene silencio y se mueve por lo bajo. Analizan cambiar la sede del partido o directamente postergarlo para después del Mundial.

¿Por qué la FIFA no canceló aún la Finalissima? Las posibles nuevas sedes

La Finalissima, que se iba a jugar en Qatar entre Argentina y España, quedó en suspenso tras la escalada militar que se ha librado en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Luego de mucha postergación, el partido se programó para el 27 de marzo de 2026, una fecha que generó controversia por su cercanía con el Mundial 2026, pero donde se pusieron de acuerdo Conmebol y UEFA.

Sin embargo, este inconveniente político-militar cayó como un balde de agua fría. El calendario no tiene muchas fechas libres y de no conseguir otra fecha y sede, se postergaría para después de la Copa del Mundo.

Argentina España.jpg Por qué está suspendida la Finalissima La escalada militar en Medio Oriente puso al planeta en estado de alerta. Luego de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, este último tomó represalias atacando bases estadounidenses ubicadas en distintos países de la región, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar.

Según informaron las agencias internacionales, Irán lanzó misiles a tierras qataríes el sábado por la noche. Es por eso que la Federación de fútbol de Qatar (QFA) anunció la suspensión de todos los eventos deportivos bajo su órbita.

Por qué no está cancelada la Finalissima trump infantino mundial A menos de un mes de su realización, del comunicado se dedujo que Argentina vs. España no se jugará. A pesar del anuncio desde Qatar, la FIFA -entidad máxima- todavía no se ha pronunciado. Esto quiere decir que el máximo ente del fútbol podría mover piezas y llevar la Finalissima a otro país para disputarse en la misma fecha. Para ello tendría que resolver inconvenientes con los acuerdos comerciales ya firmados. Sin embargo, sería por fuerza mayor. Los nuevos candidatos para ser sede de la Finalissima Con Qatar descartada por el conflicto militar, de a poco surgen nuevos candidatos para encargarse de llevar a cabo el partido entre Argentina y España. Estos países son: Inglaterra (sería en Wembley como en 2022), Estados Unidos, Marruecos, la propia España o Paraguay (sede Conmebol).