Se cumplen 3 años del último título de Boca: cómo fue y contra quién + Seguir en









El "Xeneize" llegó a los tres años sin salir campeón, racha que golpea al club y profundiza la crisis deportiva. Los hinchas piden en la actualidad el cambio de entrenador.

Se cumplen 3 años del último título de Boca: cómo fue y contra quién

Se cumplen tres años del último título oficial de Boca, que fue la Supercopa Argentina 2022, conquistada el 1° de marzo de 2023 tras el 3-0 ante Patronato en Santiago del Estero. Desde aquella noche, el club no volvió a levantar un trofeo y encadenó una serie de frustraciones deportivas que marcaron un ciclo de irregularidad y retroceso competitivo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El primer golpe fuerte llegó con la no clasificación a la Copa Libertadores 2024. Por su desempeño en la Tabla Anual 2023, Boca quedó fuera del máximo certamen continental, algo inusual para una institución que históricamente lo tiene como objetivo prioritario. Esa ausencia significó un impacto deportivo y económico, además de un fuerte cuestionamiento interno.

En 2024, el equipo disputó la Copa Sudamericana, pero tampoco logró consolidarse: fue eliminado en los octavos de final ante Cruzeiro, quedando lejos de la pelea por el título. La eliminación temprana profundizó la sensación de pérdida de peso internacional, un terreno donde Boca supo construir su mística.

Embed La situación se agravó en 2025, cuando el club volvió a la Libertadores pero quedó eliminado en la Fase 2 previa ante Alianza Lima, en una serie que se definió por penales en la Bombonera. La caída fue especialmente dolorosa porque dejó al equipo sin competencia continental durante el resto del año, un escenario impensado tiempo atrás.

En el plano local, las campañas tampoco ofrecieron alivio. Boca transitó las últimas ligas sin protagonismo real en las definiciones, con rendimientos irregulares, cambios de entrenadores y planteles rearmados sin lograr continuidad.

Tres años después del último festejo, el balance es claro: más allá de no haber sido campeón, el equipo perdió presencia en las grandes discusiones y quedó en deuda con una historia que exige competir y ganar siempre.

Temas Boca Juniors