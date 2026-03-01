José Mourinho, sobre el caso Prestianni: "Si se comprueba el racismo, no volverá a jugar conmigo" + Seguir en









El entrenador del Benfica fue tajante sobre la situación del jugador argentini, suspendido de manera provisional tras la denuncia de Vinícius Junior por un presunto insulto discriminatorio.

Mourinho tranquilizando a Vinícius

La polémica por un supuesto episodio de racismo en la Champions League sumó un nuevo capítulo. José Mourinho, actual técnico del Benfica, aseguró que si se confirma que el argentino Gianluca Prestianni profirió un insulto racista contra Vinícius Junior, no volverá a alinearlo en su equipo.

El futbolista de 20 años fue suspendido cautelarmente por la UEFA luego de que jugadores del Real Madrid lo acusaran de haber llamado “mono” al delantero brasileño durante el partido disputado el 17 de febrero en Lisboa. El mediocampista argentino niega los hechos.

La postura pública de Mourinho En conferencia de prensa, Mourinho fue enfático: “La presunción de inocencia es un derecho. Pero si, y repito, si mi jugador no respetó los principios que defiendo como ciudadano y entrenador, su etapa conmigo en el Benfica habrá terminado”.

El DT portugués marcó distancia de cualquier acto discriminatorio y dejó claro que su continuidad dependerá de lo que determine la investigación disciplinaria.

El cruce con Vinícius y la sanción El incidente ocurrió tras el gol de Vinícius Junior, quien celebró bailando en un córner del estadio en Lisboa. Según la denuncia, en ese contexto Prestianni le habría dirigido un insulto racista. No existen imágenes concluyentes del momento, ya que el argentino se cubrió la boca con la camiseta durante el intercambio.

prestianni vinicius El incidente ocurrió tras el gol de Vinícius Junior, quien celebró bailando en un córner del estadio en Lisboa. Según la denuncia, en ese contexto Prestianni le habría dirigido un insulto racista. A raíz de la acusación, la UEFA decidió aplicar una suspensión provisional, por lo que el exjugador de Vélez Sarsfield no participó del partido de vuelta en el Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid se impuso 2-1 y eliminó al conjunto portugués. Durante ese encuentro, los hinchas madrileños desplegaron una bandera con la consigna “No al racismo” en respaldo al delantero brasileño. La defensa del club El Benfica emitió un comunicado en el que negó “categóricamente” que su futbolista haya admitido haber realizado un insulto racista. Además, reafirmó su apoyo institucional al jugador argentino, quien fue incorporado en enero de 2024 por ocho millones de euros y tiene contrato hasta 2029. En un primer momento, Mourinho había señalado que la celebración de Vinícius Junior pudo haber sido provocadora para el público local, pero ahora adoptó un tono más contundente y condicionó el futuro del mediocampista a lo que arroje la investigación. La resolución final de la UEFA será determinante para definir tanto la sanción deportiva como la continuidad de Prestianni bajo la conducción de José Mourinho.