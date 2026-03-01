Angelados: Rosario Central venció por sexta vez consecutiva a Newells y lo dejó en el fondo de la tabla + Seguir en









Con goles de Di María y Enzo Copetti, el Canalla derrotó de visitante por 2-0 al equipo del debutante Frank Darío Kudelka en el Clásico rosarino. Desde 2008 que la Lepra no vence a su rival en el Coloso Marcelo Bielsa.

Debajo del tumulto, Ángel Di María celebra un nuevo gol en el Clásico rosarino. (@RosarioCentral)

Rosario Central venció por 2-0 a su clásico rival Newells por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026 y profundizó el mal momento de la Lepra. Ángel Di María y Enzo Copetti marcaron los goles de la sexta victoria al hilo del Canalla ante su rival de toda la vida, esta vez de visitante.

De esta manera, el conjunto que dirige Jorge Almirón se ubicó en el cuarto puesto de la Zona B, mientras que el local marcha último en la Zona A, sumido en una profunda crisis deportiva que lo tiene también en el puesto 26 de la tabla de promedios.

Además, el equipo de Frank Darío Kudelka atraviesa una racha negativa casi sin precedentes en el historial del Clásico rosarino. La última vez que venció a su rival en su cancha fue en 2008 y desde entonces solo logró la victoria en dos encuentros, ambos de visitante. En ese lapso, Rosario Central se quedó con 16 ediciones, mientras que nueve terminaron en empate. Además, son seis clásicos al hilo para la Academia rosarina.

¡FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DEL PARTIDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!

Y UNA VEZ MÁS, CÓMO MANDA LA HISTORIA : ¡GANÓ CEEEEEENTRAAAAAAAAAAAAAAAAL!

Y UNA VEZ MÁS, CÓMO MANDA LA HISTORIA : ¡GANÓ CEEEEEENTRAAAAAAAAAAAAAAAAL! pic.twitter.com/pr7ArwB1ww — Rosario Central (@RosarioCentral) March 1, 2026 Rosario Central y una nueva victoria en el clásico ante Newells Embed El partido comenzó con Newells teniendo las chances más claras, motivado por su gente y con la mano de su nuevo entrenador. Primero en los pies de Ignacio Ramírez y luego con Walter Núñez que estrelló un remate en el palo. Sin embargo, el juego se fue diluyendo para el cierre del primer tiempo.

Ya en la segunda mitad y luego de una buena combinación colectiva, Di María se llenó la zurda de gol y volvió a adelantar a su equipo en un clásico, tal como había hecho en la última edición del Clásico rosarino. Así, el equipo de Almirón tomaba la delantera a los 51 minutos de partido.

¡¡LO DEJARON SOLO Y NO PERDONÓ!! ¡¡GOLAZO DE FIDEO DE MARÍA PARA EL 1-0 DE ROSARIO CENTRAL VS. NEWELL'S EN EL COLOSO!!



Esa fue una de las últimas participaciones del Fideo en el partido, ya que disputó el encuentro entre algodones. Producto de sus molestias, el crack canalla no pateó ninguna de las pelotas paradas, una de las claves desde su regreso a Rosario Central. A los 61 minutos, salió reemplazado por Jamilton Campaz. Desde entonces, Newells perdió completamente el rumbo en el partido y el Canalla tomó por completo el control de juego. Incluso, perdonó a su rival en algunas ocasiones. Sin embargo, a los 81 minutos una pelota quedó boyando en el área y Enzo Copetti, que había ingresado hacía un rato por Alejo Véliz, impactó el balón contra la red y amplió la ventaja de su equipo. Embed ¡¡GOL DE GOLEADOR!! ¡¡ENZO COPETTI LLEGÓ PARA EMPUJARLA Y PONER EL 2-0 DE ROSARIO CENTRAL ANTE NEWELL'S!!



De esta manera, no hubo tiempo para más y Rosario Central venció por sexta vez consecutiva a Newells, que profundizó su mal momento en el campeonato local. Ahora, el Canalla visitará el miércoles 11 de marzo a Argentinos Juniors por la fecha 10, mientras que los de Kudelka recibirán a Platense el martes 10. Cabe recordar que la fecha 9 no se jugará por paro.