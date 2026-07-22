Balearon los micros de los hinchas de Tigre en Uruguay: hubo un herido

Los vehículos que trasladaban a los simpatizantes del Matador fueron atacados a tiros cuando abandonaban Montevideo. Un joven recibió un disparo en una pierna y fue hospitalizado.

La victoria de Tigre por 3-0 frente a Nacional en la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana quedó opacada por un violento episodio ocurrido tras el partido. Los micros que trasladaban a los hinchas argentinos de regreso fueron atacados a balazos en Montevideo , en un hecho que dejó al menos un herido.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El ataque ocurrió en la intersección de Ruta 1 y Camino Cibils , donde dos personas que se desplazaban en una motocicleta efectuaron alrededor de diez disparos contra los ómnibus, destrozando varios de sus vidrios.

Las imágenes y videos difundidos en redes sociales mostraron los impactos de bala en las ventanillas y el pánico que se vivió entre los pasajeros.

El periodista Juan Pablo Romero, informó que uno de los disparos alcanzó a un simpatizante del conjunto de Victoria . "Hay un herido de bala en pierna y pie", publicó en su cuenta de X .

El joven fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica . Por su parte, el periodista Luciano García aseguró que la situación pudo haber terminado en una tragedia de mayor magnitud.

Hubo disparos con armas de fuego contra buses que trasladaba a hinchas de Tigre tras el partido de la Sudamericana. Fue en la ruta 1 y Civils. Hay por lo menos un herido de bala en pierna y pie. Se escucharon varias detonaciones. Hay ambulancias y efectivos policiales en el lugar pic.twitter.com/fx6XSVkg2y

"De milagro no fue una tragedia. Hay un herido del micro 7 que tuvo que ser trasladado. La gente del micro 3 ya fue subida a otro bus y está en viaje", escribió.

De acuerdo con el portal Montevideo Portal, los primeros indicios apuntan a integrantes de la barra de Nacional. Según ese medio, los agresores habrían esperado el paso de los micros tras abandonar el Gran Parque Central, conociendo el recorrido que realizarían los simpatizantes visitantes.

Imágenes del interior del micro. Archivo

Las autoridades uruguayas trabajan para esclarecer el episodio e identificar a los responsables del violento ataque que dejó herido a un hincha argentino.

La goleada de Tigre y una revancha en las redes

Antes de los incidentes, Tigre había conseguido un valioso triunfo como visitante gracias a los goles de Jalil Elías, Ignacio Russo y Elías Cabrera.

El conjunto argentino dominó el encuentro de principio a fin y además jugó gran parte del segundo tiempo con un hombre más por la expulsión de Bruno Zuculini en Nacional.

En la previa del partido también se produjo un episodio que generó repercusión. Por los altoparlantes del estadio sonó "Superestrella", de la cantante española Aitana, canción que se convirtió en un emblema de la selección de España durante su consagración en el Mundial 2026, donde venció a Argentina en la final.

Un hincha fotografió una de las balas. Archivo

Tras el contundente triunfo, Tigre respondió con ironía en sus redes sociales. "Tranquilos, la música la puso la gente del Matador", publicó el club junto a imágenes de la celebración.

La revancha entre ambos equipos se disputará el martes 28 de julio, desde las 19, en el Estadio José Dellagiovanna. El vencedor de la serie enfrentará en los octavos de final a Montevideo City Torque, que avanzó directamente tras finalizar primero en el Grupo F.