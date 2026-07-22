Milagro en Santa Cruz: una pareja sobrevivió 44 horas atrapada en una camioneta a -22 °C

Un hombre y una mujer fueron rescatados tras permanecer casi dos días aislados en medio de la nieve, luego de que su vehículo quedara encajado en un camino alternativo. Lograron mantenerse con vida administrando el combustible.

Una pareja fue rescatada durante la madrugada de este lunes después de permanecer 44 horas atrapada dentro de una camioneta en medio de un intenso temporal de nieve en la provincia de Santa Cruz , donde las temperaturas descendieron hasta los -22 °C .

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El vehículo había quedado inmovilizado en un camino cercano a la Ruta Provincial 43 , cuando José Guillermo Bilbao y Noelia Gissella Siares intentaban llegar a la zona de Cerro Piedra por un acceso alternativo.

La odisea comenzó el sábado por la mañana, cuando la pareja decidió utilizar un antiguo camino debido a que la ruta habitual permanecía bloqueada por la acumulación de nieve.

Sin embargo, durante el recorrido la camioneta quedó completamente encajada y sin posibilidad de continuar . Frente a esa situación, ambos optaron por permanecer dentro del vehículo mientras aguardaban la llegada de ayuda.

Para soportar las temperaturas extremas, administraron cuidadosamente el combustible disponible . Encendían el motor durante algunos minutos para hacer funcionar la calefacción y luego lo apagaban con el objetivo de conservar combustible el mayor tiempo posible.

Esa estrategia resultó determinante para resistir casi dos días en condiciones climáticas extremas y poder sobrevivir sin consecuencias de gravedad.

La búsqueda y el rescate

La alerta fue presentada el sábado por la tarde por el hermano de José Guillermo Bilbao, al advertir que la pareja no había regresado.

Los primeros operativos no lograron llegar hasta el lugar debido a las intensas nevadas, la complejidad del terreno y la escasa visibilidad.

Durante la jornada del domingo, los rescatistas localizaron a otro matrimonio que también había quedado varado en la zona. En un primer momento creyeron que se trataba de la pareja buscada, lo que retrasó la continuación del operativo.

Finalmente, cerca de las 4 del lunes, un trabajo conjunto de Vialidad Provincial, Gendarmería Nacional, el Grupo de Operaciones Especiales de Rescate (GOER) y la Policía de Santa Cruz permitió encontrar la camioneta en la que permanecían Bilbao y Siares.

Fueron hallados en buen estado de salud

Pese a haber permanecido 44 horas aislados y soportar temperaturas de hasta -22 °C, ambos fueron encontrados conscientes y en buen estado general.

Las autoridades informaron que ninguno de los dos requirió atención médica de urgencia, un desenlace considerado casi milagroso por las condiciones extremas que debieron enfrentar durante la espera del rescate.