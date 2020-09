La dura y ejemplar sanción a cinco entrenadores que no usaron barbijo en Estados Unidos

En este marco, se toman muy en serio los protocolos sanitarios y sancionan a quienes no lo cumplen. Por ello, en la liga de fútbol americano (NFL) Vic Fangio, de Denver Broncos; Kyle Shanahan, de San Francisco 49ers; Pete Carroll, de Seattle Seahawks; Jon Gruden, de Las Vegas Raiders y Sean Payton, de New Orleans Saints fueron multados con 100 mil dólares por no usar barbijos.