Así es el Alpine A526, el nuevo auto de Franco Colapinto para la temporada 2026 de la Fórmula 1









Colapinto y su compañero de equipo, Pierre Gasly, fueron protagonistas del lanzamiento donde se mostró el diseño definitivo del auto, que será inscrito bajo el nuevo reglamento técnico de la categoría.

La escudería francesa Alpine presentó oficialmente su nuevo monoplaza A526, el coche con el que afrontará el campeonato de la Fórmula 1 2026, en un acto especial realizado frente a la costa de Barcelona, España.

Colapinto y su compañero de equipo, Pierre Gasly, fueron protagonistas del lanzamiento donde se mostró el diseño definitivo del auto, que será inscrito bajo el nuevo reglamento técnico de la categoría, que marca una etapa de cambios importantes en la máxima divisional del automovilismo mundial.

La presentación se realizó a bordo de un crucero amarrado cerca de las costas mediterráneas, una puesta en escena poco convencional elegida por la escudería y uno de sus principales patrocinadores para generar impacto visual y mediático.

Alpine auto 2 @F1 Antes de la revelación oficial, Alpine ya había anticipado el A526 con imágenes y fragmentos en redes sociales, y el monoplaza incluso completó un primer shakedown en el circuito de Silverstone, donde mostró sus primeras vueltas preliminares en pista.

Tras el lanzamiento, el equipo se quedará en España para comenzar los tests de pretemporada en el Circuit de Barcelona-Catalunya, programados desde el 26 al 30 de enero, antes de trasladarse a Bahréin para nuevas jornadas de pruebas.

Para Colapinto, este momento representa un paso clave en su carrera: será su primera temporada completa como piloto oficial de Fórmula 1 al volante de un monoplaza diseñado desde cero bajo las nuevas normas de la categoría. nuevo alto alpine Así es el Alpine A526 que usará Colapinto Gasly y Colapinto descubrieron el auto sacando una manta negra que lo protegía. "Es hermoso, se ve genial", señaló el francés. "Está precioso, el diseño, los colores, el brillo... Aunque sabemos que el auto más lindo es el que va más rápido", se permitió decir Franco, muy relajado y cómodo ante las cámaras. El nuevo A526 que usará Colapinto mantiene la identidad de la marca, pero introduce cambios estéticos notorios que lo diferencian claramente de su antecesor como por ejemplo la ausencia de Mercado Libre como patrocinio en el vehículo. Uno de los detalles que más llamó la atención fue el color del halo, que pasó a ser de un rosa intenso, un tono que también aparece distribuido en distintos sectores del monoplaza. El diseño se completa con un azul eléctrico más oscuro que el utilizado en 2025, dejando atrás el celeste claro que predominó la temporada pasada y marcando una evolución visual más agresiva.