Cancillería dio recomendaciones para quienes salgan de vacaciones a países limítrofes

Se trata de consejos generales y específicos para quienes viajen a Bolivia, Brasil Chile, Paraguay y Uruguay. Las sugerencias van desde preguntas básicas sobre documentación como así los detalles de cada jurisdicción.

Al momento de cruzar la frontera, algunos países podrían pedir pasaje de regreso, una carta de invitación o dinero para estadía.

La cartera de Pablo Quirno ofreció en su cuenta de X dos tipos de recomendaciones. En el primer caso, de forma general detalló sobre preguntas frecuentes que pueden surgir y en el segundo caso, aspectos que se presentan ante cada país.

Recomendaciones generales de Cancillería para viajar Al momento de cruzar la frontera, algunos países podrían pedir pasaje de regreso, una carta de invitación, dinero suficiente para toda tu estadía, seguro de salud, entre otros. En algunos casos puede ser necesario tramitar una Visa.

Existe la posibilidad de que las personas que posean documentación donde indiquen una X vean restringido su ingreso, permanencia o situación de tránsito. En esos casos, la cartera pidió tomar precauciones y "prácticas de autocuidado según el país y/o región de destino".

También pueden pedir un certificado de vacunación (COVID, fiebre amarilla, etc.) por lo que se recomienda verificar la situación y requisitos sanitarios del país al que se viaja.

En el caso de viajar con menores, se debe tener a mano el documento de viaje, la partida de nacimiento o libreta de familia, o venia de viaje.

se debe tener a mano el documento de viaje, la partida de nacimiento o libreta de familia, o venia de viaje. Si se cruza la frontera con un vehículo, se debe verificar que esté en condiciones, además de contar con licencia de conducir, seguro válido requerido, cédula verde y/o azul, título, junto a otros requisitos específicos.

se debe verificar que esté en condiciones, además de contar con junto a otros requisitos específicos. Equipaje: si es con comida o medicamentos, se deben consultar las restricciones aduaneras debido a posibles sustancias prohibidas.

si es con comida o medicamentos, se deben consultar las restricciones aduaneras debido a posibles sustancias prohibidas. Evitar transportar objetos o sustancias prohibidas, tales como armas, municiones y/o drogas. Esto se extiende a tenencia y/o consumo de estupefacientes, incluso cantidades mínimas para consumo personal, ya que existen penas al respecto.

Seguro de viaje: al contratarlo se debe procurar que "los montos máximos de la póliza sean amplios, que cubran internaciones, repatrios sanitarios y de restos mortales, y no olvides que pueden existir limitaciones por enfermedades pre-existentes". En el caso de sugerencia específicas, cada nación establece su propia normativa al momento de recibir viajeros y Cancillería brindó datos relativos a dominios como los registros migratorios de ingreso y egreso; cobertura de salud; documentación vehicular y circulación; control aduanero; normativa local y seguridad y previsiones. Para chequear las sugerencias generales completas como las que detallan país por país, se recomienda entrar al sitio oficial de Cancillería. Cancillería recomendó a los argentinos no viajar a Irán y a Venezuela: los motivos La Cancillería argentina emitió este viernes dos comunicados para recomendar a los ciudadanos argentinos "evitar todo viaje o desplazamiento" hacia la República Islámica de Irán y a Venezuela. La advertencia nace a raíz de las recientes protestas sociales que atraviesa el país asiático, que ya dejaron al menos seis muertos, y por las detenciones ocurridas en el territorio sudamericano. En primer lugar, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que conduce Pablo Quirno aconsejó a las personas "evitar viajes a la República Islámica de Irán" ante "los recientes acontecimientos en desarrollo", en referencia a las multiplicidad de manifestaciones sociales en rechazo a la devaluación de la moneda y la suba de precios. En ese sentido, Argentina recomendó a quienes residen en Irán o se encuentran vacacionando allí "extremar las precauciones y mantenerse permanentemente informados sobre la evolución de la situación". De ser necesario, la delegación dejó un correo electrónico de contacto para consultar asistencia, en la dirección: [email protected].

