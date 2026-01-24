Último parte médico de Bastian: se encuentra "estable" tras su sexta operación

Tras el grave accidente sufrido en Pinamar, el niño continúa en recuperación. La decisión de los médicos fue publicada por la familia.

Durante la mañana de este sábado, Bastián Jerez volvió a ingresar al quirófano en el Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti , donde permanece internado desde el grave accidente ocurrido en Pinamar . Según el último parte médico, el niño se encuentra "estable" luego de que se le practica la sexta operación desde el incidente.

En este caso, los médicos realizaron una traquotomía sobre el menor. La información fue difundida por el Ministerio de Salud bonaerense.

El niño sufrió heridas de extrema gravedad tras el choque entre una camioneta Amarok y un UTV en la zona de médanos, y c ontinúa bajo estricto seguimiento médico.+

La nueva operación había sido confirmada por su madre, Macarena Collantes , a través de sus redes sociales. En una historia de Instagram , la mujer informó que la cirugía se realizará a primera hora y pidió acompañamiento espiritual para el menor y el equipo médico que lo atiende .

“Llegaron las prótesis para Basti. Mañana a las 8 ingresa al quirófano . Sigamos pidiendo, orando”, escribió la madre del niño en un mensaje difundido públicamente.

La espera de las prótesis y el mensaje de la familia

Según indicaron allegados a la familia, desde el viernes aguardaban la llegada de las placas necesarias para concretar la intervención quirúrgica. Una vez confirmada la disponibilidad del material, los profesionales definieron avanzar con la operación.

Pinamar nene choque La Frontera Bastián es tratado en Mar del Plata Archivo

El mensaje compartido por la madre, que corresponde a una captura de un estado de WhatsApp, incluyó además una oración dedicada a su hijo: “Dios mío, te pido que sostengas la mano de mi hijo; que lo acompañes en todo momento. Guía a todos los médicos y dale las fuerzas que necesita. Amén. Te amo, hijo mío. Todo va a estar bien. Acá estamos firmes, tu familia te ama y te espera”.

El diagnóstico de Bastián

La confirmación de esta nueva cirugía se conoció pocas horas después de que los médicos ratificaran que Bastián presenta lesiones cerebrales y cervicales severas. El diagnóstico surgió a partir de estudios de resonancia magnética realizados durante la semana, tanto del cerebro como de la columna cervical.

Las alarmas se encendieron cuando el equipo médico intentó evaluar si el niño podía respirar sin asistencia mecánica. Al no lograr una respiración espontánea, se decidió reanudar el soporte respiratorio y avanzar con nuevas intervenciones para estabilizar su cuadro clínico.

Desde el hospital reiteraron que el menor continúa internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado y bajo monitoreo permanente.

En el marco de la investigación judicial, una testigo presencial, Brisa, brindó detalles sobre cómo se produjo el accidente. Según su declaración, Manuel Molinari, conductor de la camioneta Amarok, “frenó el rodado en un acto reflejo” al advertir que el UTV se aproximaba de frente, aunque el impacto se produjo de manera casi inmediata.

La joven relató que al mando del UTV iba “una chica de pelo negro”, acompañada por una nena en el asiento delantero, mientras que en la parte trasera viajaba “un hombre mayor de edad con un nene a upa y otra nena al lado”. El niño que llevaba en brazos era Bastián.

Pinamar choque menor

El accidente en Pinamar

Tras el choque, la testigo indicó que los ocupantes de la camioneta descendieron rápidamente para asistir a los heridos. “Vimos que bajó el hombre que estaba atrás, quien dijo ser el padre de los chicos, y dejó al nene —que estaba inconsciente— en el suelo. El padre estaba desesperado y comenzó a gritarle a mi novio”, explicó Brisa.

La joven sostuvo que intentó calmarlo y le pidió que revisara al niño, que no reaccionaba. Minutos después, un amigo de Molinari llegó en otro UTV y trasladó al padre junto al menor herido hasta la entrada del predio para pedir auxilio. Más tarde, otro conocido de la familia llevó a las dos nenas al hospital.

Antes de finalizar su declaración, la testigo afirmó que, tras el accidente, ella, su pareja y la conductora del UTV permanecieron en el lugar a la espera de la policía. También aseguró que, al observar la escena, ninguno de los ocupantes del UTV llevaba colocado el cinturón de seguridad, un dato que forma parte del expediente judicial.

Mientras la causa avanza y se realizan las pericias correspondientes, Bastián será sometido a una nueva intervención clave para su evolución, en un contexto de profunda expectativa y acompañamiento por parte de su familia y de la comunidad.