Franco Colapinto volvió a la actividad en Alpine y ya se prepara para los primeros test de Fórmula 1

El piloto argentino ya se encuentra en la sede de Enstone para iniciar con los preparativos antes de la pretemporada.

Franco Colapinto se prepara para los últimos ajustes del monoplaza de Alpine para la temporada 2026 de Fórmula 1.

Franco Colapinto comenzó su preparación para la temporada 2026 de la Fórmula 1 junto al equipo Alpine . El piloto argentino compartió en sus redes sociales una imagen desde el simulador en la fábrica de Enstone, donde comenzó su pretemporada. Este primer día de entrenamiento marca el inicio de su rutina para afrontar el calendario de la máxima categoría del automovilismo mundial.

El pilarense continuará probando el nuevo setup del A526 , aunque su debut en la pista ocurrirá a finales de enero. La escudería lanzará el diseño oficial del monoplaza en Barcelona, ciudad donde también realizará las primeras pruebas privadas entre el 26 y el 30 de enero.

Colapinto se encontró en la sede de Alpine para retomar su entrenamiento con el simulador. Su objetivo es llegar en óptimas condiciones a los tests en el Circuito de Barcelona - Cataluña , donde compartirá pista con su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly.

El piloto argentino dejó atrás sus vacaciones y se enfocó en su preparación física y técnica. Su trabajo en el simulador resulta clave para ajustar detalles antes de subirse al A526, el nuevo monoplaza que estrenará motor Mercedes en sustitución del antiguo propulsor Renault.

Los camiones del equipo llegaron a Barcelona para iniciar los preparativos, aunque un problema técnico con el nuevo motor obligó a postergar el shakedown previsto para el 11 de enero . Este contratiempo no afectó los planos de Colapinto, quien sigue con su rutina de entrenamiento mientras espera su turno en la pista.

Las dudas sobre la presencia de Franco Colapinto en la primera prueba

A pesar de la expectativa generada por el lanzamiento del A526, Parece ser que Colapinto no participará en el primer shakedown del 23 de enero. Según informó el periodista Jorge Magistris, el piloto argentino se incorporará a las pruebas dos semanas después, durante los tests privados de finales de enero.

Magistris aclaró en sus redes sociales que Colapinto no estará presente en el primer ensayo en Barcelona, lo que generó especulaciones entre los seguidores del piloto. Sin embargo, su ausencia responde a un cronograma de preparación que prioriza su entrenamiento en el simulador y los ajustes técnicos previos a su debut en la pista.

Mientras tanto, el equipo trabaja en la integración del nuevo motor Mercedes, un proceso que requirió más tiempo del previsto y retrasó el inicio de las pruebas. Los fanáticos deberán esperar hasta los tests de finales de enero para ver a Colapinto al volante del A526.

colapinto hungría alpine @AlpineF1Team

Cuándo se conocerá el monoplaza de Alpine para 2026

El diseño oficial del A526 se presentará el 23 de enero en Barcelona, aunque los primeros tests mantendrán el auto pintado de negro para ocultar detalles de su livery definitiva. Esta estrategia permite al equipo probar el rendimiento del monoplaza sin revelar su imagen final.

Después de las pruebas privadas en España, Alpine tendrá una semana de ajustes antes de participar en los tests de pretemporada en Bahrein, programados para el 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 de febrero.

El inicio de la temporada 2026 ocurrirá el 6 de marzo con el Gran Premio de Australia, la primera carrera del calendario.