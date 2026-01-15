El piloto argentino Franco Colapinto revolucionó las redes tras publicar un video en Enstone, la casa de la escudería francesa de Alpine, donde regresó a la actividad de cara a lo que será su primera temporada desde el inicio en la Fórmula 1.
Franco Colapinto publicó un video en su vuelta a Alpine y despertó la ilusión de sus fanáticos
"Muy feliz de empezar y de estar listo para este año que tenemos por delante", expresó el piloto argentino. Será su primera temporada desde el inicio en la Fórmula 1.
-
Franco Colapinto volvió a la actividad en Alpine y ya se prepara para los primeros test de Fórmula 1
-
Colapinto, sin casco ni buzo antiflama: descanso, mate y Uruguay
El joven subió un video a su cuenta de Instagram en el que envió un saludo a sus seguidores: “¡Hola chicos! Estamos de vuelta en Enstone después de un tiempo ya. Navidad, Año Nuevo, fue un descanso muy bueno. Estamos listos y recargados para esta nueva temporada. Nueva era, nueva carrera, nuevo motor, muy emocionante para el equipo”.
En ese sentido, agregó: "Los chicos están listos, vamos a estar en el simulador, en el seat fit y en el marketing en algunos días de grabación. Muy feliz de empezar y de estar listo para este año que tenemos por delante. Esperamos una buena temporada y nos vemos muy pro uy feliz de empezar y de estar nto”.
No es la primera publicación que Colapinto realiza en su vuelta al trabajo. Hace unos días, y tras unas breves vacaciones en Argentina, subió una imagen desde el simulador con la frase “Día 1!!!!! Vamos!".
Todas las fechas de la temporada 2026 de la Fórmula 1
- 8 de marzo: GP de Australia en Melbourne.
- 15 de marzo: GP de China en Shanghái (Sprint).
- 29 de marzo: GP de Japón en Suzuka.
- 12 de abril: GP de Baréin en Sakhir.
- 19 de abril: GP de Arabia Saudita en Yeda.
- 3 de mayo: GP de Estados Unidos en Miami (Sprint).
- 24 de mayo: GP de Canadá en Montreal (Sprint).
- 7 de junio: GP de Mónaco en Mónaco.
- 14 de junio: GP de España en Barcelona-Cataluña.
- 28 de junio: GP de Austria en Spielberg.
- 5 de julio: GP de Gran Bretaña en Silverstone (Sprint).
- 19 de julio: GP de Bélgica en Spa-Francorchamps.
- 26 de julio: GP de Hungría en Budapest.
- 23 de agosto: GP de Países Bajos en Zandvoort (Sprint).
- 6 de septiembre: GP de Italia en Monza.
- 11 de septiembre: GP de España en Madrid.
- 25 de septiembre: GP de Azerbaiyán en Bakú.
- 11 de octubre: GP de Singapur en Singapur (Sprint).
- 25 de octubre: GP de Estados Unidos en Austin.
- 1 de noviembre: GP de México en Ciudad de México.
- 8 de noviembre: GP de Brasil en São Paulo.
- 21 de noviembre: GP de Estados Unidos en Las Vegas.
- 29 de noviembre: GP de Qatar en Lusail.
- 6 de diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.
- Temas
- Franco Colapinto
- Alpine
- Fórmula 1
Dejá tu comentario