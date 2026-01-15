Franco Colapinto publicó un video en su vuelta a Alpine y despertó la ilusión de sus fanáticos + Seguir en









"Muy feliz de empezar y de estar listo para este año que tenemos por delante", expresó el piloto argentino. Será su primera temporada desde el inicio en la Fórmula 1.

Franco Colapinto comienza a palpitar su regreso a las pistas. @AlpineF1Team

El piloto argentino Franco Colapinto revolucionó las redes tras publicar un video en Enstone, la casa de la escudería francesa de Alpine, donde regresó a la actividad de cara a lo que será su primera temporada desde el inicio en la Fórmula 1.

El joven subió un video a su cuenta de Instagram en el que envió un saludo a sus seguidores: “¡Hola chicos! Estamos de vuelta en Enstone después de un tiempo ya. Navidad, Año Nuevo, fue un descanso muy bueno. Estamos listos y recargados para esta nueva temporada. Nueva era, nueva carrera, nuevo motor, muy emocionante para el equipo”.

En ese sentido, agregó: "Los chicos están listos, vamos a estar en el simulador, en el seat fit y en el marketing en algunos días de grabación. Muy feliz de empezar y de estar listo para este año que tenemos por delante. Esperamos una buena temporada y nos vemos muy pro uy feliz de empezar y de estar nto”.

Embed - BWT Alpine Formula One Team on Instagram: "Preparation in full flow." View this post on Instagram No es la primera publicación que Colapinto realiza en su vuelta al trabajo. Hace unos días, y tras unas breves vacaciones en Argentina, subió una imagen desde el simulador con la frase “Día 1!!!!! Vamos!".

Todas las fechas de la temporada 2026 de la Fórmula 1 8 de marzo: GP de Australia en Melbourne.

GP de Australia en Melbourne. 15 de marzo: GP de China en Shanghái (Sprint).

GP de China en Shanghái (Sprint). 29 de marzo: GP de Japón en Suzuka.

GP de Japón en Suzuka. 12 de abril : GP de Baréin en Sakhir.

: GP de Baréin en Sakhir. 19 de abril: GP de Arabia Saudita en Yeda.

GP de Arabia Saudita en Yeda. 3 de mayo : GP de Estados Unidos en Miami (Sprint).

: GP de Estados Unidos en Miami (Sprint). 24 de mayo : GP de Canadá en Montreal (Sprint).

: GP de Canadá en Montreal (Sprint). 7 de junio: GP de Mónaco en Mónaco.

GP de Mónaco en Mónaco. 14 de junio: GP de España en Barcelona-Cataluña.

GP de España en Barcelona-Cataluña. 28 de junio: GP de Austria en Spielberg.

GP de Austria en Spielberg. 5 de julio: GP de Gran Bretaña en Silverstone (Sprint).

GP de Gran Bretaña en Silverstone (Sprint). 19 de julio: GP de Bélgica en Spa-Francorchamps.

GP de Bélgica en Spa-Francorchamps. 26 de julio : GP de Hungría en Budapest.

: GP de Hungría en Budapest. 23 de agosto: GP de Países Bajos en Zandvoort (Sprint).

GP de Países Bajos en Zandvoort (Sprint). 6 de septiembre: GP de Italia en Monza.

GP de Italia en Monza. 11 de septiembre: GP de España en Madrid.

GP de España en Madrid. 25 de septiembre: GP de Azerbaiyán en Bakú.

GP de Azerbaiyán en Bakú. 11 de octubre: GP de Singapur en Singapur (Sprint).

GP de Singapur en Singapur (Sprint). 25 de octubre: GP de Estados Unidos en Austin.

GP de Estados Unidos en Austin. 1 de noviembre: GP de México en Ciudad de México.

GP de México en Ciudad de México. 8 de noviembre: GP de Brasil en São Paulo.

GP de Brasil en São Paulo. 21 de noviembre: GP de Estados Unidos en Las Vegas.

GP de Estados Unidos en Las Vegas. 29 de noviembre: GP de Qatar en Lusail.

GP de Qatar en Lusail. 6 de diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.