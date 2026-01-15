SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
15 de enero 2026 - 20:11

Franco Colapinto publicó un video en su vuelta a Alpine y despertó la ilusión de sus fanáticos

"Muy feliz de empezar y de estar listo para este año que tenemos por delante", expresó el piloto argentino. Será su primera temporada desde el inicio en la Fórmula 1.

Franco Colapinto comienza a palpitar su regreso a las pistas.

Franco Colapinto comienza a palpitar su regreso a las pistas.

@AlpineF1Team

El joven subió un video a su cuenta de Instagram en el que envió un saludo a sus seguidores: “¡Hola chicos! Estamos de vuelta en Enstone después de un tiempo ya. Navidad, Año Nuevo, fue un descanso muy bueno. Estamos listos y recargados para esta nueva temporada. Nueva era, nueva carrera, nuevo motor, muy emocionante para el equipo”.

Informate más

En ese sentido, agregó: "Los chicos están listos, vamos a estar en el simulador, en el seat fit y en el marketing en algunos días de grabación. Muy feliz de empezar y de estar listo para este año que tenemos por delante. Esperamos una buena temporada y nos vemos muy pro uy feliz de empezar y de estar nto”.

Embed - BWT Alpine Formula One Team on Instagram: "Preparation in full flow."
View this post on Instagram

No es la primera publicación que Colapinto realiza en su vuelta al trabajo. Hace unos días, y tras unas breves vacaciones en Argentina, subió una imagen desde el simulador con la frase “Día 1!!!!! Vamos!".

Todas las fechas de la temporada 2026 de la Fórmula 1

  • 8 de marzo: GP de Australia en Melbourne.
  • 15 de marzo: GP de China en Shanghái (Sprint).
  • 29 de marzo: GP de Japón en Suzuka.
  • 12 de abril: GP de Baréin en Sakhir.
  • 19 de abril: GP de Arabia Saudita en Yeda.
  • 3 de mayo: GP de Estados Unidos en Miami (Sprint).
  • 24 de mayo: GP de Canadá en Montreal (Sprint).
  • 7 de junio: GP de Mónaco en Mónaco.
  • 14 de junio: GP de España en Barcelona-Cataluña.
  • 28 de junio: GP de Austria en Spielberg.
  • 5 de julio: GP de Gran Bretaña en Silverstone (Sprint).
  • 19 de julio: GP de Bélgica en Spa-Francorchamps.
  • 26 de julio: GP de Hungría en Budapest.
  • 23 de agosto: GP de Países Bajos en Zandvoort (Sprint).
  • 6 de septiembre: GP de Italia en Monza.
  • 11 de septiembre: GP de España en Madrid.
  • 25 de septiembre: GP de Azerbaiyán en Bakú.
  • 11 de octubre: GP de Singapur en Singapur (Sprint).
  • 25 de octubre: GP de Estados Unidos en Austin.
  • 1 de noviembre: GP de México en Ciudad de México.
  • 8 de noviembre: GP de Brasil en São Paulo.
  • 21 de noviembre: GP de Estados Unidos en Las Vegas.
  • 29 de noviembre: GP de Qatar en Lusail.
  • 6 de diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias