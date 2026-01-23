Franco Colapinto, tras la presentación de su nuevo Alpine A526: "Estoy muy entusiasmado" + Seguir en









El piloto argentino habló durante la presentación de Alpine en Barcelona y se mostró muy animado con el A526, el coche que surgió de Enstone bajo la nueva normativa técnica.

Franco Colapinto estuvo presente este viernes en el crucero donde la escudería francesa Alpine presentó el A526, en Barcelona, El piloto argentino será parte de los ensayos de pretemporada.

Recordemos que Colapinto cerró un 2025 sin puntos en un año realmente malo para Alpine, último entre los Constructores. Este año, con nuevo reglamento en la Fórmula 1 y el nuevo motor de Alpine, las esperanzas y expectativas se renovaron.

“Estamos listos. Es mi primera presentación en F1 es un placer estar acá. Es un día histórico estar acá en un Crucero así. Trabajamos muy fuerte todos, ingenieros, Pierre, todos”, dijo Colapinto frente al auditorio.

nuevo alto alpine “Estoy muy entusiasmado. Por primera vez me voy a poder sacarle provecho a una pretemporada para prepararme de la mejor manera para un campeonato completo. Me siento muy involucrado con este proyecto”, agregó el oriundo de Pilar.

Sobre los cambios mecánicos y el nuevo motor mencionado (de Mercedes), comentó al respecto: “El auto de este año es muy diferente, es el cambio más grande que se hizo en mucho tiempo. Trabajamos muy fuerte el año pasado pensando en 2026, el foco estuvo puesto en esto. Tenemos el foco puesto en aprender del auto, es un chasis diferente. Tenemos que utilizar bien los tests para aprender mucho. Estoy muy motivado con tener una gran temporada”, cerró.

El contundente mensaje de Flavio Briatore en la presentación del auto de Alpine “Este año no hay más excusas y tenemos que lograr buenos resultados. El auto será competitivo”, aseguró Briatore que empezó su discurso hablando directamente sobre los rendimientos esperados para la nueva temporada. Además, habló sobre sus pilotos, Colapinto, Gasly y Aron, y la responsabilidad de ellos: “Dependemos de estos tres chicos, ellos son los jefes. Son los que tienen que traer el resultado cada fin de semana”. Y también, en tono de broma, dijo que “Pierre y Franco son amigos, al menos por ahora, después de tres carreras no sé”.