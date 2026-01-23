Alpine presentó con Franco Colapinto el A526, su coche para la temporada 2026 de la Fórmula 1

La escudería francesa realizó un evento en Barcelona para revelar el diseño del A526 que comandarán el piloto argentino y Pierre Gasly.

La escudería francesa Alpine dio a conocer oficialmente su nuevo monoplaza A526 , que utilizará en la temporada 2026 de la Fórmula 1, en un acto poco convencional celebrado este viernes a bordo de un crucero frente a la costa de Barcelona, España .

El lanzamiento del livery - la carrocería y decoración oficial del auto— -tuvo lugar en el marco de una velada en alta mar, bajo la presencia de los pilotos Franco Colapinto y Pierre Gasly , y en sintonía con una de las principales empresas patrocinadoras del equipo.

La escudería gala ya había puesto el A526 en pista días antes durante una sesión privada en Silverstone, donde Gasly estrenó el nuevo monoplaza en los ensayos. Tras la presentación, el equipo permanecerá en Barcelona para participar en los primeros tests de pretemporada en el Circuit de Catalunya , que están programados del 26 al 30 de enero y donde compartirán pista con las otras diez escuderías de la categoría.

Además de estos ensayos, Alpine se prepara para las siguientes pruebas en Bahréin en febrero, que serán clave para afinar el rendimiento antes de que arranque el calendario oficial en el Gran Premio de Australia el 8 de marzo .

Las sensaciones iniciales en la escudería francesa son positivas aunque mantienen la cautela. En esta temporada 2026, la F1 presenta un importante cambio de reglamento que promete reconfigurar la tabla de posiciones . Así - y con más horas en el túnel de viento y distintas pruebas por su pésimo desempeño en 2025 - Alpine busca dar vuelta su suerte de cara al nuevo campeonato.

Para Colapinto, esta presentación marca un momento importante: por primera vez en su carrera afrontará una temporada de manera completa, incluyendo sesiones de pretemporada completas con un monoplaza de F1, lo que supone un paso significativo en su trayectoria dentro de la máxima categoría del automovilismo.

En este contexto, el argentino aseguró: "En primer lugar, estoy muy emocionado. Por primera vez en mi carrera, he tenido una pretemporada adecuada para prepararme para un año completo, desde las pruebas hasta la primera carrera. Para mí, esto es muy importante, ya que me siento parte integrante del proyecto y significa que puedo trabajar duro con todos los miembros del equipo desde el principio”.

“Hemos tenido una buena oportunidad de ver el coche y prepararnos en el simulador. Por supuesto, es muy diferente a todo lo que he experimentado hasta ahora y creo que lo mismo les pasa a la mayoría de los pilotos de la parrilla. Hay nuevos trucos y nuevos retos que aprender para sacar el máximo partido al paquete y lo veo como un reto realmente increíble. Yo intentaré aprender todo lo posible en las primeras carreras, seguir construyendo, seguir creciendo y, con suerte, eso significará que podremos ser competitivos como equipo“, analizó.

“Nos preparamos para lo que sin duda será una temporada única en la historia de la Fórmula 1, sobre todo para nosotros con el nuevo reglamento técnico, que nos ofrece una hoja en blanco y una gran oportunidad para ser más competitivos que en campañas anteriores. Han sido unos meses intensos en la fábrica de Enstone preparándonos para la temporada, diseñando y creando el A526 junto con Mercedes-AMG, que suministrará el nuevo motor y la caja de cambios a partir de esta temporada; una colaboración que nos entusiasma mucho”, detalló el asesor ejecutivo del equipo, Flavio Briatore, en declaraciones que replicó la gacetilla de prensa.

Luego de los Test de Barcelona, la escudería tendrá dos entrenamientos en Bahréin: del 11 al 13 (televisación limitada) y del 18 al 20 de febrero (transmisión completa de todas las sesiones).

Las fotos y videos del nuevo Alpine de Franco Colapinto

Alpine 1 Con motor Mercedes, Alpine presentó su A526. @F1

Alpine auto 2 El equipo buscará volver a pelear en la zona media de la F1. @F1

Alpine auto 3 Desde Alpine, están conformes con las primeras pruebas sobre el monoplaza para el 2026. Alpine

Alpine presentación Gasly y Colapinto: la dupla de Alpine confirmada para 2026. Alpine

Alpine 3 2026 La temporada comenzará oficialmente el 8 de marzo. Alpine